El Banco Ciudad subasta autos, camionetas y hasta una grúa: cuándo es y cómo participar

El Banco Ciudad organiza una subasta durante los primeros días de enero que ya fue confirmada para los interesados.

El Banco Ciudad anunció la organización de una nueva subasta para los primeros días del mes de enero. Se trata de un nuevo remate que se realizará en conjunto con la empresa Tandanor, que se dedica históricamente a realizar reparaciones y conversiones navales.

La subasta se realizará el 21 de enero del año próximo y el horario pactado es a las 11 de la mañana. Se trata de la segunda subasta de automotores que se realizará bajo la órbita del Banco Ciudad en enero, ya que ARCA organiza otra en paralelo pocos días antes.

Qué subasta el Banco Ciudad En el remate previsto para el 21 de enero, figuran autos como un Ford Falcon modelo 1972 y dos Ford Galaxy 2.0 que se venderán en el estado en el que se encuentran.

A su vez, se subastará una camioneta Renault Trafic, otra Ford F-100 sin motor y tres camiones Ford F-350. Los rodados que vengan sin motor pueden interesar para quienes comercialicen de forma legal las autopartes.

Finalmente, también se subasarán restos de un autoelevador sin marca, una pala cargadora, cuatro grúas usadas marca Crane, un autoelevador marca Komatsu y tres tractores de arrastre, entre otros elementos.