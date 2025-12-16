ARCA subasta más autos y camionetas en enero: cómo participar

ARCA confirmó este martes una nueva subasta que realizará en conjunto con el Banco Ciudad de forma online y que ya suma miles de interesados para participar. Se trata de un remate de autos y camionetas usadas. Ayer lunes se anunció la subasta del 13/01 y esta se realizará días más tarde.

Una nueva subasta pone sobre la mesa la llegada de un nuevo lote de autos y camionetas usados. La subasta Nº 3782 está publicada en el sitio oficial de subastas del banco (subastas.bancociudad.com.ar), donde cada remate incluye detalles de los lotes disponibles, fotografías y condiciones de venta específicas de cada bien.

En esta nueva subasta, ARCA puso a disposición autos y camionetas usados que se van a rematar en el estado en el que se encuentran. La subasta se realizará el día 20 de enero de 2026 y será la continuidad de la actividad que se va a realizar el 13 de enero. Para acceder al catalogo completo, se puede acceder al siguiente link.

En este remate se pondrán a disposición una Ford Ranger, una Fiat Ducato, un Fiat Siena y una Ford F100 dispuestas en distintos lotes para la subasta.

Lo novedoso de la subasta es que ofrece modelos hasta el 2014 o 2015 con precios bajos respecto del mercado automotriz actualmente. Por ejemplo una Ford F100 comienza la puja en $7.400.000 y llama la atención de los futuros participantes del remate del 20 de enero.

Una de las camionetas que subasta ARCA.

Estas actividades son centrales para que ARCA despeje los distintos galpones que tiene llenos de autos que fueron utilizados por el organismo en el pasado o que quedaron allí tras algún operativo de secuestro por algún ilícito.

Cómo participar de la subasta de ARCA

Si querés participar en la Subasta Nº 3782 o en cualquier subasta publicada por el Banco Ciudad, estos son los pasos habituales que tenés que seguir:

Crear tu usuario en el sitio: ingresá al portal de subastas del Banco Ciudad: https://subastas.bancociudad.com.ar

Ahí tenés que registrarte como usuario o iniciar sesión si ya tenés cuenta (se usan las mismas credenciales que en Autogestión Banco Ciudad).

Elegir la subasta que te interesa

Buscá en el listado la Subasta Nº 3781 y entrá a su página de detalles. Allí vas a encontrar el catálogo de bienes, fotos, características y condiciones específicas de esa subasta.

Leer las condiciones de venta

Antes de participar, leé con atención las condiciones de venta y la información legal de cada lote (bases, exigencias, fechas de exhibición, etc.).

Constituir la caución

Para habilitarte a ofertar, tenés que transferir el monto de la caución exigido para esa subasta, que puede variar según el tipo y valor de los bienes. Esa caución se deposita por adelantado y se retiene como garantía.

Esperar habilitación por email

Una vez acreditada la caución, vas a recibir un correo electrónico de habilitación para poder ofrecer en la subasta digital.

Ofertar online

El día y horario señalados en la subasta, vas a poder ingresar a la plataforma y realizar tus ofertas de forma completamente online.