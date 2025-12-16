Renunció el titular de ARCA, Juan Pazo, y lo reemplaza Andrés Vázquez, de la DGI

Lo anunció el Ministerio de Economía. Oficialmente se informó que la decisión obedece a su intención de regresar al sector privado.

Juan Pazo dejó su cargo como director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tras presentar su renuncia. En su lugar asumirá Andrés Vázquez, quien se desempeña actualmente como titular de la Dirección General Impositiva (DGI).

La salida del funcionario fue comunicada este lunes por el Ministerio de Economía mediante un comunicado oficial, en el que se indicó que la decisión obedece a su intención de regresar al sector privado.

Según se precisó en el texto, Pazo le transmitió su decisión al ministro de Economía, Luis Caputo, y dejó el cargo que ejercía desde el 11 de diciembre de 2024, hace poco más de un año.

El comunicado agregó que el exdirector de ARCA continuará colaborando con el ministro Caputo, aportando su mirada para fomentar la actividad privada y el crecimiento de la economía argentina.

Desde la cartera económica resaltaron las “grandes y profundas transformaciones” llevadas adelante durante su gestión. Entre ellas, destacaron la simplificación de regímenes informativos, la implementación del IVA Simple, el Régimen Simplificado de Ganancias y el impulso del proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, actualmente incluido en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso.