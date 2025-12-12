Chiqui Tapia, contra las cuerdas: ARCA lo denunció por no depositar $7.593 millones en tributos de la AFA

En medio del escándalo de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) , la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) sorprendió al presentar una polémica denuncia penal que involucra a Claudio Chiqui Tapia . Lo acusan de apropiación indebida de tributos por $7.593.903.512,23.

Según la denuncia del organismo fiscal, el presidente de la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.

El punto clave de la acusación radica en que, según la ARCA, dichos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.

El escrito, firmado por la jefa interina de la Sección Penal de la División Jurídica de ARCA, Vanina Mariel Vidal, detalla que la AFA incurrió en la omisión de ingresar al fisco montos que superan el umbral de $100.000 mensuales que establece la normativa penal tributaria.

Al 10 de diciembre de 2025, las retenciones impositivas permanecían impagas, mientras que las correspondientes a la seguridad social fueron ingresadas en esa fecha, pero fuera del plazo legal.

Además, la División Recaudación Grandes Contribuyentes afirmó que el monto total de retenciones impositivas no ingresadas en término es de $916.005.301,41; cifra que incluye IVA, Impuesto a las Ganancias y Ganancias Artículo 79, correspondientes agosto y septiembre de 2025.

En paralelo, las retenciones de contribuciones de la seguridad social, practicadas e ingresadas con post vencimiento, alcanzan los $6.677.898.210,82. En este caso, el monto abarca el período comprendido entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025.

De esta manera, el monto total que el organismo fiscal exige es de $7.593.903.512,23.

ARCA complica al Chiqui Tapia

La denuncia pone en el ojo de la tormenta al Chiqui Tapia, en tanto agente de retención y administrador de clave fiscal de la AFA.

En el escrito, ARCA enmarca la conducta de la entidad deportiva en la figura penal de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social. Además, se apoya en el caso "Lambruschi" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que define este delito como de omisión instantánea.

Según esta doctrina, el delito se consuma en el momento exacto en que debió efectuarse el depósito. Además, la denuncia subraya que los fondos retenidos "no constituyen fondos propios" de los cuales la entidad puede disponer libremente para solventar otras obligaciones.

En un clima donde el fútbol argentino ya arrastra turbulencias institucionales, esta denuncia mete a la AFA en su tormenta más delicada. Con más de $7.500 millones bajo la lupa y un delito que, según la propia doctrina de la Corte, se configura en el mismo instante en que no se deposita lo retenido. Así, Tapia quedó expuesto como el principal responsable de una maniobra que podría escalar del plano tributario al penal.