Allanan dos lotes en Pilar vinculados a Real Central SRL y ligado a "Chiqui" Tapia

El juez federal Daniel Rafecas dispuso este jueves el allanamiento de dos lotes ubicados en el exclusivo barrio Ayres Plaza de Pilar, propiedad de la firma Real Central SRL, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos ligada a supuestos testaferros del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

La medida, encabezada por la Policía Federal Argentina se lleva adelante como parte de una serie de diligencias ordenadas por el magistrado para profundizar la investigación sobre movimientos patrimoniales y estructuras societarias que, según sospecha la Justicia, podrían haberse utilizado para ocultar bienes o canalizar fondos de origen ilícito.

El juez federal Daniel Rafecas. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ El juez federal Daniel Rafecas. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Los dos terrenos figuran oficialmente como “a construir”, pero de acuerdo a información de los investigadores, ya contendrían una propiedad de grandes dimensiones. Ambos lotes pertenecen a Real Central SRL, firma que aparece como titular de la mansión de más de 100 mil metros cuadrados e integrada por Luciano Pantano y su madre Ana Conte.

Según la denuncia de la Coalición Cívica, ni Pantano ni Conte contarían con la suficiente capacidad económica para justificar la adquisición de estos bienes. Ante ello, el juez Rafecas, ordenó distintas medidas de prueba para esclarecer el origen del patrimonio. La investigación da cuenta que Conte fue monotributista hasta 2012, recibió en 2020 el Ingreso Familiar de Emergencia otorgado por ANSES y se jubiló en 2021. Pantano también estuvo inscripto como monotributista y registra deudas bancarias.

Por otra parte, el magistrado también reconstruyó el historial de la mansión de Pilar. En 2017, la propiedad fue comprada por el ex jugador de Boca, Carlos Tévez, quien en 2023 la vendió a Malte SRL, una firma que en 2022 fue proveedora de la AFA para la implementación del sistema VAR por un contrato de 500 mil dólares. En mayo de 2024, Malte SRL transfirió el inmueble a Real Central SRL. Ante ello, el magistrado solicitó a ARCA los datos impositivos de Malte y de sus autoridades.