Avanza la investigación sobre los presuntos testaferros de Claudio "Chiqui" Tapia

El Juez Federal Daniel Rafecas, a cargo en forma provisoria del expediente donde se denunció por lavado de dinero a presuntos testaferros del titular de la Asoiacion del Futbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino respecto de una mansión en Pilar, decidió este viernes ordenar todas las medidas probatorias solicitadas en la denuncia efectuada por la Coalición Cívica, en especial el levantamiento del secreto fiscal de Luciano Pantano y Ana Conte, así como también del empresario Lucas Labbad y de la firma *Real Central SRL * para acceder a toda la información fiscal e impositiva de los nombrados, así como respecto de la propiedad denunciada, entre otras medidas.