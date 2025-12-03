El magistrado derivó la competencia del expediente cuya denuncia había sido presentada por Elisa Carrió al fuero penal y económico.

El juez Daniel Rafecas se declaró incompetente en la causa por supuesto lavado vinculada a dos presuntos testaferros de Claudio "Chiqui" Tapia.

El juez federal Daniel Rafecas se declaró incompetente para investigar la denuncia presentada por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y los legisladores Facundo del Gaiso y Matías Yofe contra Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, señalado como prestanombres del Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, por presunto lavado de activos.

La presentación apuntaba a la adquisición de una extensa y lujosa propiedad en Pilar realizada, según los denunciantes, sin respaldo económico verificable de más de 105 mil metros cuadrados, con autos de colección, caballos de raza, helipuerto, instalaciones deportivas y una pista de entrenamiento equino, realizada por la firma Real Central S.R.L. a fines de mayo del año pasado.

Los registros societarios y fiscales de Pantano y Conte, asociados a la empresa, generaron sospechas sobre la legitimidad del origen de los fondos para la operación.

Tras analizar la presentación y citando jurisprudencia, Rafecas sostuvo que la investigación por delito de lavado de activos corresponde que sea investigado en el fuero Penal Económico y remarcó que la denuncia no describe un delito precedente claramente federal y que la maniobra atribuida tiene naturaleza eminentemente económica y financiera.

De acuerdo a la presentación de Carrió, Del Gaiso y Yofe, Conte había sido monotributista hasta 2012, percibió el Ingreso Familiar de Emergencia en 2020, se jubiló en 2021 y no posee cuentas bancarias ni actividad económica significativa registrada. Pantano, por su parte, es monotributista categoría “G” y registraba una deuda bancaria superior a dos millones de pesos meses antes de la compra del inmueble. Los denunciantes afirmaron que la desproporción entre estos perfiles económicos y el valor de la propiedad constituía un indicio de maniobras de ocultamiento.