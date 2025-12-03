El juez Daniel Rafecas se declaró incompetente en la causa por supuesto lavado vinculada a dos presuntos testaferros de Claudio "Chiqui" Tapia.
El magistrado derivó la competencia del expediente cuya denuncia había sido presentada por Elisa Carrió al fuero penal y económico.
El juez federal Daniel Rafecas se declaró incompetente para investigar la denuncia presentada por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y los legisladores Facundo del Gaiso y Matías Yofe contra Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, señalado como prestanombres del Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, por presunto lavado de activos.
La presentación apuntaba a la adquisición de una extensa y lujosa propiedad en Pilar realizada, según los denunciantes, sin respaldo económico verificable de más de 105 mil metros cuadrados, con autos de colección, caballos de raza, helipuerto, instalaciones deportivas y una pista de entrenamiento equino, realizada por la firma Real Central S.R.L. a fines de mayo del año pasado.
Los registros societarios y fiscales de Pantano y Conte, asociados a la empresa, generaron sospechas sobre la legitimidad del origen de los fondos para la operación.
Tras analizar la presentación y citando jurisprudencia, Rafecas sostuvo que la investigación por delito de lavado de activos corresponde que sea investigado en el fuero Penal Económico y remarcó que la denuncia no describe un delito precedente claramente federal y que la maniobra atribuida tiene naturaleza eminentemente económica y financiera.
De acuerdo a la presentación de Carrió, Del Gaiso y Yofe, Conte había sido monotributista hasta 2012, percibió el Ingreso Familiar de Emergencia en 2020, se jubiló en 2021 y no posee cuentas bancarias ni actividad económica significativa registrada. Pantano, por su parte, es monotributista categoría “G” y registraba una deuda bancaria superior a dos millones de pesos meses antes de la compra del inmueble. Los denunciantes afirmaron que la desproporción entre estos perfiles económicos y el valor de la propiedad constituía un indicio de maniobras de ocultamiento.
Ahora, será la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, sorteo mediante, quien designe el juzgado que continuará con la investigación.