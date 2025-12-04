Diego Santilli y Manuel Adorni recibieron a Jorge Macri en Casa Rosada: el toma y daca del Presupuesto y la Coparticipación

Al ministro del Interior, Diego Santilli , le faltan pocos nombres para poder cantar cartón lleno. En su misión de sentarse con todos los gobernadores que se mostraron dispuestos a colaborar con Javier Milei, este jueves recibió al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , que vino con un millonario reclamo por la deuda coparticipable que Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires.

La discusión no es ajena a Santilli, que en los últimos diez años fue legislador, ministro de Seguridad y vicejefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, ahora le toca estar del otro lado del mostrador y su objetivo es claro: garantizar el apoyo a las reformas y al Presupuesto 2026 que el oficialismo buscará aprobar en las sesiones extraordinarias del Congreso.

En ese marco, el 'Colo' se calzó el traje de ministro dialoguista y ya se reunió con 16 de los 20 gobernadores que aceptaron sentarse con Milei en Balcarce 50 tras el triunfo electoral. El último fue el correntino Gustavo Valdés el lunes pasado, y este viernes será el turno del gobernador del PJ Sergio Ziliotto , de La Pampa. Quedaron excluidos de las conversaciones los opositores más duros como Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Hoy fue el turno de Jorge Macri, que recibió el indulto de la Casa Rosada tras meses de absoluta fricción en una disputa que estalló con las elecciones porteñas de mayo. Por eso, también participó del encuentro el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Sin embargo, para marcar la cancha, se sumó como invitada especial a Pilar Ramírez , mano derecha de Karina Milei en la Ciudad de Buenos Aires y conductora del bloque libertario en la Legislatura porteña. Su relación con Macri es tirante y por momentos ha sido su principal rival en el distrito, con miras a una eventual confrontación en 2027. Aún así, la semana pasada pudieron ponerse de acuerdo para sacar adelante el Presupuesto porteño para el 2026.

El alfil karinista llegó a Balcarce 50 quince minutos antes del encuentro acompañada de otro hombre del 'Jefe', Eduardo 'Lule' Menem, uno de los principales operadores del partido. Poco después se apersonó Santilli, que se quedó unos minutos conversando en el Salón de los Bustos con la adelantada comitiva comitiva de Jorge Macri, integrada por su jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y su ministro de Economía, Gustavo Arengo. El exintendente de Vicente López llegaría pocos minutos después.

El millonario reclamo de CABA por la coparticipación

Sellada la tregua con el Ejecutivo, el alcalde porteño trajo a la mesa un persistente reclamo de la Ciudad por una millonaria suma que es retenida por las arcas de la Nación.

"Fue una muy buena reunión, estuvimos repasando varios temas. Logramos una buena aprobación del presupuesto de la ciudad en acuerdo con la Libertad Avanza y tenemos abierta toda una agenda de trabajo importante. Obviamente la coparticipación es uno de los temas y lo estamos trabajando tratando de ver cómo encontramos una posibilidad de que se pague lo que la ciudad necesita", manifestó Macri a los medios acreditados en Balcarce 50 tras una hora de encuentro.

Por orden de un fallo de la Corte Suprema, Nación acordó con la capital transferir por "goteo" los recursos coparticipables que originalmente había dispuesto Mauricio Macri en su Presidencia para financiar el traspaso del área de Seguridad de la Nación a la órbita porteña.

Durante la pandemia, la gestión de Alberto Fernández decidió revertir el aumento en medio de un levantamiento de la Policía Bonaerense y redujo de 3,5% a 2,32% el coeficiente de fondos que recibe CABA. Sin embargo, tras un planteo judicial el máximo tribunal falló en favor de los porteños y ordenó restituir los fondos vía una transferencia constante de recursos. El porcentaje se fijó al año pasado en un 1,55%, pero el Gobierno comenzó a incumplir en agosto pasado y acumuló una deuda $274.000 millones.

"Esperamos que haya progreso. Nosotros tenemos propuestas, sobre todo para resolver la deuda corta (el goteo). Entendemos que la larga es más compleja, pero igualmente seguimos llevando ideas para que ellos acepten. Nuestro trabajo es defender los intereses de la ciudad y que se cumplan el fallo de la Corte Suprema", habían enfatizado a MDZ desde Uspallata en la previa.

Para intentar negociar una solución, el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con Jorge Macri el mes pasado y acordaron que los equipos técnicos continúen el trabajo para encontrar un acercamiento con respecto a la coparticipación y financiamiento del reclamo. Sin embargo, hasta el momento no hubo avances.

El objetivo central del alcalde porteño es que el reclamo de fondos se vea reflejado en las partidas del Presupuesto 2026, algo que podría condicionar su apoyo en el Congreso a la ley de leyes.

"La Ciudad aceptó que sean pagos semanales, pero sí vamos a pedir que esté expresado en el Presupuesto. Ahora tienen el trabajo ellos hacia adentro, a ver si lo pueden incluir", explicó el alcalde porteño a este diario.

Un condicionamiento para el Presupuesto

Esa discusión podría ser uno de los factores determinantes que condicionen el apoyo del PRO a la ley de leyes que quiere aprobar el Gobierno en el Congreso en diciembre: fondos a cambio de apoyo. Si bien Macri insistió en que su gestión quiere que "al Gobierno le vaya bien", no entregó una carta blanca de acompañamiento al oficialismo.

Consultado por su apoyo al Presupuesto, el alcalde porteño dijo que "hay que discutirlo". "El Presidente del bloque en el Congreso debe tener un montón de requerimientos de nuestros gobernadores y de los legisladores respecto del presupuesto. El requerimiento principal de Ciudad es que esté incluido de manera específica el renglón de la Copa", enfatizó.

La furia del PRO tras la fuga de amarillos

Esas negociaciones exigirán a Santilli y compañía sacar todo el jugo a sus dotes de articuladores, en un contexto donde la relación con el PRO en el Congreso no atraviesa su mejor momento. Hay más de un dirigente amarillo muy enojado con el Gobierno, una reacción esperable luego del éxodo de legisladores que abandonaron la bancada que dirige Cristian Ritondo para sumarse a las filas de La Libertad Avanza.

La maniobra, tildada de "carancheo" por sus excorreligionarios, fue tejida por la ahora jefa de bloque del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich. La exministra de Seguridad fue quien gestionó el traspaso de siete diputados que le respondían -entre ellos Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Silvana Giudici, Laura Rodríguez Machado, Patricia Vásquez, Marilú González Estevarena y Carlos Almena-, pero también de otras figuras como Belén Avico, Verónica Razzini, Alejandro Bongiovanni y Lorena Petrovich, que se incorporó a la cámara en reemplazo de Silvia Lospennato.

Así, el partido fundado por Mauricio Macri perdió 10 bancas a manos de su principal aliado político y quedó reducido a un bloque de 13 diputados. Mientras tanto, en el Gobierno celebraron con bombos y trompetas la obtención de la primera minoría en la cámara baja, algo también posibilitado por la fractura del peronismo.

"El oficialismo se equivocó feo al ir contra quienes los respaldaron dos años sin condicionamientos. Por más que tengan la primera minoría, para aprobar cosas simples necesitan 129 votos y tendrán que dialogar para conseguirlos", manifestaron desde las filas amarillas a este medio.

Desde esa bancada, también advirtieron que quienes abandonaron al PRO no lo hicieron porque el partido los dejó de representar, sino porque desde el oficialismo "tienen recursos para tentarlos". "Y ellos, poca convicción. Hay un trabajo deliberado para debilitar al PRO comprando diputados, eso está claro", sentenció sin pelos en la lengua una fuente partidaria.

En el mientras tanto, el jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo, ahora busca cerrar un acuerdo con los radicales que permanecieron en la bancada de la UCR, el MID de Oscar Zago y los exlibertarios de Coherencia. "El bloque queda estable y funcionando como venía: ordenado, sin dramas, y con gente que cree en el modelo del PRO y que además está formada para defenderlo en el recinto", agregaron.

Con esta nueva correlación de fuerzas, habrá que ver cómo se desenvuelve la relación entre amarillos y violetas. Mientras tanto, Santilli continúa haciendo lo que mejor sabe: sonreír y hacer promesas. Del otro lado, esperan hechos concretos además de gestos y advierten que sin acuerdos, La libertad no avanzará.