Diego Santilli tildó como "un paso gigante" que LLA consiga la primera minoría en el Congreso y puso en duda la convocatoria a la CGT

El ministro del Interior resaltó las negociaciones para conformar el bloque parlamentario más numeroso y se entusiasmo para conseguir los votos para extraordinarias. Relativizó una pronta reunión con la CGT y aclaró cuál será el último gobernador que recibirá.

En el marco de la presencia de Javier y Karina Milei en el Congreso por la jura de los diputados electos, el ministro del Interior, Diego Santilli, celebró que La Libertad Avanza se encamine para ser la primera minoría en la Cámara Baja y mostró optimismo de cara al pronto tratamiento del temario de sesiones extraordinarias.

"Es muy importante porque para la etapa que el presidente establece del crecimiento consolidado de la Argentina, es importante tener las reformas estructurales y es el puntapié inicial hoy la nueva conformación del Congreso, así que para nosotros es muy importante", señaló el funcionario, en diálogo con MDZ.

"Es muy importante. Primero, que el presidente Martín Menem haya logrado la primera minoría, es un paso gigante. Recordemos donde venimos, de la ultraminoría. Entonces pasaste a ser la primera minoría, es un paso gigante. Tienen que cruzar ese número de 95 diputados. Es un paso importante y el segundo paso es también el trabajo conjunto que está sucediendo con los bloques del PRO, con los bloques de la Unión Cívica Radical, con un montón de sectores que tienen gobernadores y que quieren una Argentina que progrese y crezca, así que estamos haciendo un trabajo conjunto, y claro que ayuda para aprobar los proyectos de extraordinarias, vamos a trabajar en esa línea", recalcó.

Diego Santilli en el Congreso El ministro valoró "la decisión de todos los bloques" que fueron funcionales al oficialismo con el armado de interbloques que debilitaron la fortaleza del peronismo, armando terceras o cuartas minorías, muchas de las cuales votarán las iniciativas de la Casa Rosada. En ese sentido, se le consultó el caso del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien fue clave para el armado de uno de los bloques federales: "Están haciendo un trabajo, no digo todos, pero mayoritariamente están haciendo un trabajo pro avanzar con los temas que necesitamos en la Argentina. Pero es una decisión del gobernador, no es una decisión nuestra. No lo miremos de esa manera, hay que ver cómo quieren funcionar cada uno de los gobernadores y su forma de trabajar".

"Soy optimista con algo que la sociedad nos planteó a nosotros, que es por algo que tuvo la elección contundente que tuvo el presidente que es que la Argentina necesita reformas, necesita una modernización laboral, necesita bajar impuestos, necesita sacar un nuevo código penal, necesita tener un presupuesto que le dé previsibilidad. Son todos los temas que nosotros tenemos que abordar y es lo que nos pidió la sociedad y también tiene que pasar en la Cámara", indicó el exdiputado.