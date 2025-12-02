Diego Santilli se reunió con el embajador de EE.UU. Peter Lamelas en Casa Rosada: cooperación, comercio y agenda bilateral

El ministro del Interior, Diego Santilli , recibió esta mañana en Casa Rosada al embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas , en un encuentro catalogado por fuentes oficiales como “estrictamente protocolar e introductorio”, dado que ambos asumieron sus funciones hace pocas semanas.

La cumbre comenzó a las 10.30 en el Salón de los Escudos y se extendió durante aproximadamente una hora. Mientras ambos funcionarios dialogaban, llegó a la sede gubernamental el presidente Javier Milei , quien encabezará al mediodía la jura de Alejandra Monteoliva como nueva ministra de Seguridad. Lamelas también asistió a la ceremonia.

A través de un comunicado, el Ministerio del Interior informó que Santilli y Lamelas “dialogaron sobre nuevas oportunidades de cooperación mutua, orientadas a ampliar el intercambio comercial”, además de reafirmar “los valores compartidos de libertad y progreso como principios clave para generar condiciones de prosperidad y crecimiento para ambas naciones”.

El embajador estadounidense cumplirá un mes en funciones desde la entrega de sus cartas credenciales al presidente Milei el 4 de noviembre, ocasión en la que destacó compartir con el mandatario “principios claros y valores que no se negocian”.

Desde su llegada formal al país, Lamelas ha mantenido encuentros introductorios con la mayoría del Gabinete nacional. En las últimas semanas se reunió con Luis Petri (Defensa), Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Federico Sturzenegger (Desregulación) y Mario Lugones (Salud).

Fuentes de la Embajada remarcaron que estas reuniones continuarán en los próximos meses para profundizar la agenda bilateral.

Seguridad y cooperación internacional

Como última actividad, Lamelas estuvo este lunes junto a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y a su sucesora Alejandra Monteoliva para firmar un memorándum de entendimiento que permitirá incorporar a un representante de la Policía Federal Argentina al Dorado Task Force en Nueva York.

“Este es un acuerdo que va a permitirnos seguir el rastro del dinero de terroristas, traficantes y criminales”, señaló el embajador en su cuenta de X.