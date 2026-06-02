Gobernadores del norte se reunieron con Diego Santilli: reclamaron obras y garantizaron su apoyo a los cambios en Zonas Frías

Los gobernadores del norte del país se reunieron este martes en Buenos Aires con el ministro del Interior, Diego Santilli , a quien le reclamos obras en materia de rutas y de infraestructura energética.

Se trató de un encuentro desarrollado en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde asistió Ignacio Lamoth e, el anfitrión. Concurrieron Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Gildo Insfrán (Formosa), Leandro Zdero (Chaco), Hugo Passalacqua (Misiones), Elías Suárez (Santiago del Estero), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Los gobernadores afirmaron que “el tema de las rutas no da para más" y les pidieron “una respuesta cuanto antes”, según consignó el salteño Sáenz.

A su vez, le pidieron al funcionario que se avance con las mejoras en el abastecimiento de gas de cara al invierno. "Tenemos que estar pidiendo que se garantice el abastecimiento del gas al norte. El norte, que dio gas durante casi dos décadas, tiene que estar pidiendo que se termine una obra que ya tendría que estar finalizada", agregó sobre la necesidad de avanzar con el Gasoducto del Norte.

Además, repararon en “los problemas de la microeconomía, que no empieza a funcionar”. “El consumo, las inversiones. Son cuestiones que necesitamos que sean instruidas en la agenda nacional y que se traten", sostuvieron.

Diferencias políticas y la agenda de proyectos en el Congreso

El Ejecutivo trasladó su idea de eliminar las elecciones PASO en la reforma electoral que se presentó en el Congreso, pero el proyecto sigue empantanado. "Entendemos que el Gobierno nacional tiene apuro y que quiere que algunos proyectos se traten rápidamente, como la reforma electoral, pero no creo que sean los problemas que la gente está esperando que se resuelva, sobre todo en el norte", señalaron en conferencia de prensa.

Si bien hay algunos gobernadores que están de acuerdo con eliminar las primarias, no hay consenso por lo que el debate está en torno a la suspensión o en que sean optativas, tal como adelantó MDZ.

A su vez, los mandatarios garantizaron su apoyo para acompañar en el Senado el proyecto para reducir la cobertura del régimen de zonas frías a cambio del surgimiento de otro tipo de subsidio, en este caso para zonas cálidas, justamente destinado a las provincias del norte que sufren las altas temperaturas y tienen altos niveles de consumo de electricidad en verano. El proyecto cuenta con media sanción y se prevé que se trate durante junio.