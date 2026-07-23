Hugo Passalacqua pidió que los senadores por Misiones voten en contra de la extranjerización de Tierras

El gobernador de la provincia de Misiones, Hugo Passalacqua, solicitó que los senadores por Misiones voten en contra de la extranjerización de tierras.

Así lo hizo saber el jefe de Gabinete, Carlos "Kako" Sartori, en el conversatorio "Extranjerización de Tierras: Reforma a la Ley 26.737" , una jornada de debate y reflexión sobre los desafíos que enfrenta Misiones en materia de soberanía territorial, preservación ambiental y control de los recursos estratégicos, que tuvo lugar en Posadas el miércoles.

De esta forma, el mandatario provincial se sumó al pedido de los intendentes, quienes le elevaron un documento a los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.

Carlos "Kako" Sartori reveló que el gobernador Hugo Passalacqua mantuvo una reunión con los senadores nacionales por Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, para transmitirles la postura del Gobierno provincial frente al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno nacional, que será tratado en el Senado de la Nación el 6 de agosto.

"El gobernador se reunió con los senadores y les transmitió la postura del Gobierno de la provincia", afirmó Sartori.

El funcionario provincial explicó que Passalacqua les ratificó a los legisladores la postura del Gobierno provincial sobre el proyecto que flexibiliza las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros y pone en riesgo el patrimonio territorial, ambiental y estratégico de la provincia.

En contra

Los senadores nacionales por Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, estarían analizando acompañar la postura del gobernador Hugo Passalacqua y votarían en contra del capítulo 3 del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, referido a la adquisición y posesión de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras.

Según fuentes, ambos legisladores están analizando el alcance de la iniciativa y las consecuencias que una eventual flexibilización del régimen podría generar en una provincia con el 90 % de su frontera con países vecinos.

La eventual decisión no implicaría un rechazo a la totalidad del proyecto, sino únicamente al capítulo que propone introducir modificaciones en las restricciones actualmente vigentes para la compra de tierras rurales por capitales extranjeros.

"De votar en contra, los senadores defenderían el territorio provincial, sus recursos naturales, la biodiversidad, los cursos de agua y las áreas productivas consideradas estratégicas", dijo un funcionario provincial.

Por el momento, ambos senadores se llamaron a silencio. Sin embargo, la postura de Arce y Rojas Decut reforzaría la posibilidad de que el capítulo referido a la extranjerización de tierras no cuente con sus votos cuando la iniciativa vuelva a ser tratada en el Senado.

A favor

Por su parte, el senador por Misiones Martín Goerling, presidente del bloque del PRO, anticipó que acompañará el proyecto de ley sobre la extranjerización de tierras.

En diálogo con FM Show de Posadas el legislador argumentó que "la normativa vigente generaba trabas innecesarias para el ingreso de divisas y el desarrollo de proyectos productivos a gran escala".

Sostuvo que "la llegada de compradores internacionales no pone en riesgo la soberanía, sino que impulsa la competitividad y la modernización del sector agroforestal e industrial".

Goerling señaló que "limitar la titularidad de los inmuebles a ciudadanos locales o nacionales ha frenado el crecimiento de diversas regiones productivas".