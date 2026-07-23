Banda de los mendocinos: la Justicia le concedió el arresto domiciliario a Facundo Leal

El magistrado federal Sebastián Ramos resolvió concederle el arresto domiciliario al extitular de ARSAT , Facundo Leal , en el marco de la causa donde está procesado con prisión preventiva por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La decisión que trascendió durante las últimas horas se concretó el pasado viernes, previo al inicio de la feria judicial, mientras Ramos subrogaba a Daniel Rafecas en el juzgado federal número 6. El expediente desembarcó en Comodoro Py luego de una disputa de competencia con el magistrado sanisidrense Lino Mirabelli.

La resolución a la que tuvo acceso MDZ se apoyó en informes médicos, penitenciarios y socioambientales, además del dictamen favorable del fiscal Guillermo Marijuan, quien prestó conformidad al pedido de Marcelo Rochetti, defensor de Facundo Leal . El juez Ramos resolvió sustituir el cumplimiento de la prisión preventiva por el arresto domiciliario en el departamento del mendocino, en el barrio porteño de Palermo, donde fue secuestrada una importante cantidad de drogas diversas.

Entre las condiciones que fijó el magistrado Ramos para el cumplimiento de la prisión domiciliaria está el uso de tobillera electrónica permanente. Asimismo, la Justicia designó como garante a Julieta Griffa Berro, pareja de Facundo Leal , quien asumirá el compromiso de supervisar el cumplimiento de todo lo dispuesto por el juez, como la prohibición de abandonar el domicilio, salvo por razones médicas debidamente autorizadas o de urgencia, la obligación de comparecer cada vez que sea citado por la ley y el control mediante dispositivos electrónicos de monitoreo.

Facundo Leal fue beneficiado luego de que su defensor sostuviera que el cuadro de dependencia de sustancias que presenta hacía inconveniente su permanencia en una unidad penitenciaria. El planteo se apoyó en un informe del Cuerpo Médico Forense que recomendó un tratamiento interdisciplinario en materia de salud y adicciones y sostuvo que el arresto domiciliario era una medida cautelar suficiente para garantizar el desarrollo del proceso sin afectar el derecho a la salud del imputado.

Otro elemento que el juez Sebastián Ramos tomó en consideración fue la situación médica del extitular de ARSAT . Los informes remitidos por el Servicio Penitenciario Federal indicaron que Facundo Leal padece ansiedad e insomnio, recibe tratamiento psicofarmacológico y no pudo ser incorporado al Centro de Rehabilitación para Drogadependientes, pues la normativa interna excluye tanto a los presos medicados como a quienes están detenidos por delitos vinculados con el narcotráfico. Si bien el SPF informó que podía brindarle asistencia de salud mental, el juez valoró que esa circunstancia limitaba el acceso al tratamiento especializado recomendado por el Cuerpo Médico Forense.

Por su parte, el fiscal Guillermo Marijuan, además de considerar que correspondía conceder el arresto domiciliario, afirmó que la calificación provisoria de la causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización "luce endeble". Según sostuvo, hasta el momento el expediente refleja a una persona con una severa adicción y no existen elementos suficientes que acrediten una actividad de tráfico de drogas, por lo que advirtió que, si la prueba no se fortalece, podría corresponder una figura penal menos gravosa, criterio con el coincidió Ramos.

La causa por estupefacientes se originó durante un allanamiento realizado en el departamento de Leal en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en contrataciones de ARSAT. Durante ese procedimiento, los investigadores secuestraron cocaína, ketamina, drogas sintéticas y cerca de 650.000 dólares en efectivo.

En otro inmueble en Mendoza vinculado al exfuncionario, fueron hallados alrededor de 1,7 millones de dólares más. Ambos hallazgos derivaron en una investigación patrimonial por el origen del dinero secuestrado.

En paralelo, Facundo Leal aguarda la definición de su situación procesal en la denominada causa ARSAT, que tramita el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, donde se investigan presuntas maniobras de corrupción relacionadas con contrataciones para el almacenamiento y traslado de equipamiento tecnológico de la empresa estatal.

Días atrás, el mendocino fue indagado, presentó un escrito en el que rechazó las acusaciones y optó por no responder preguntas.