"Nunca vamos a limitar el acceso": el guiño de Villarruel a la prensa que marca distancia de Milei

Victoria Villarruel volvió a tomar distancia de Javier Milei, esta vez con el Día del Periodista como marco, en el que valoró la "honestidad y respeto por la verdad" de quienes ejercen el oficio.

"La Argentina necesita un periodismo que investigue, que pregunte, que incomode cuando haga falta. No periodistas que militen relatos mientras esconden la realidad que viven millones de argentinos todos los días", escribió en su cuenta de X.

En un texto extenso, la titular del Senado aludió —sin nombrarlo de manera directa— al cierre de la sala de periodistas de la Casa Rosada.

"Como Presidente del Senado creo profundamente que las instituciones deben tener las puertas abiertas al periodismo y también a la ciudadanía. Por eso, en esta Casa de las Provincias nunca vamos a limitar el acceso de quienes cumplen la tarea de informar", sostuvo.

Con esa definición, la vice volvió a exhibir una postura opuesta a la del jefe de Estado, que suele cargar contra los periodistas en sus discursos y en las redes sociales, al extremo de haber afirmado que "el 95% de los periodistas son delincuentes".

"El Congreso de la Nación debe seguir siendo un ámbito de pluralidad, de diálogo y de convivencia democrática, aun en medio de las diferencias", remarcó Villarruel.

Los mensajes de Milei en la misma fecha

En contraste, durante la jornada en la que se conmemora a la profesión, Milei publicó mensajes contra figuras como la periodista María Laura Santillán y replicó posteos que pueden sintetizarse en una de sus consignas habituales: "No odiamos lo suficiente a los periodistas (NOLSALP)".

La advertencia de FOPEA

El cruce se inscribe en un clima de creciente tensión con la prensa. En abril, bajo el título "Escalada de agresión a la prensa", el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) había alertado sobre la "gravedad institucional" de los "discursos de odio" atribuidos al Presidente.

El Monitoreo de Libertad de Expresión de la entidad consignó que, en esos días, Milei utilizó su cuenta de X para retuitear mensajes que calificaban a los periodistas como "terroristas encubiertos" que traicionarían a su país por dólares, además de expresiones como "terrorismo mediático financiado", "mercenarios de la desinformación" o "periodismo basura".

Entre esos contenidos también figuró una advertencia directa —"quien desafía al león acepta los resultados"— acompañada por la imagen de un león cazando a una presa.