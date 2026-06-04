Victoria Villarruel cargó contra Patricia Bullrich por los pliegos judiciales: "Nos somete a un descontrol"

La tensión interna en el oficialismo volvió a quedar expuesta este miércoles cuando la vicepresidenta Victoria Villarruel lanzó duras críticas contra Patricia Bullrich por la organización de la sesión del Senado destinada a tratar pliegos judiciales .

Al llegar a la Cámara alta, la titular de la Cámara alta responsabilizó directamente a la jefa del bloque libertario por las modificaciones de último momento en la cantidad de candidatos a jueces que serán sometidos a votación y cuestionó la falta de previsibilidad en el proceso.

La vicepresidenta aseguró que los cambios permanentes en el listado de pliegos generaron una situación de "descontrol" dentro del Senado. “Bullrich nos somete a esta situación” , afirmó al ingresar al Palacio Legislativo.

Según explicó, durante la reunión de Labor Parlamentaria realizada el día anterior se había planteado la posibilidad de debatir 50 pliegos. Sin embargo, la cifra fue modificándose hasta alcanzar los 73 dictámenes que finalmente quedaron en condiciones de ser tratados en el recinto.

“Ayer eran 50 pliegos, después 53 y hoy 73. No es serio, estamos hablando de jueces, no estamos juntando caramelos en un kiosco”, sostuvo.

La crítica por los cambios de último momento

Villarruel remarcó que las autoridades del Senado desconocían cuál sería el listado definitivo hasta poco antes del inicio de la sesión. “Nosotros no sabíamos el listado de pliegos que se iban a tratar hasta media hora antes”, señaló.

Y volvió a apuntar contra Bullrich: “Hay que preguntarle a la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, que nos somete a este descontrol”. Las declaraciones reflejan un nuevo episodio de tensión entre ambas dirigentes, quienes ya protagonizaron diferencias públicas en distintas oportunidades desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Qué dijo sobre la jueza Verónica Michelli

Durante su contacto con la prensa, la vicepresidenta también fue consultada por una reunión que mantuvo con Verónica Michelli, cuyo pliego había sido cuestionado por el Gobierno nacional.

Villarruel explicó que el encuentro se produjo a pedido de la magistrada. “Me solicitó una reunión para conversar sobre su situación especial. Yo no la conocía ni tampoco a su cuñado y fue lo que conversamos”, indicó.

Por qué la sesión del Senado genera debate

La discusión gira en torno al tratamiento de decenas de pliegos judiciales que buscan cubrir vacantes en distintos tribunales del país. La cantidad de expedientes incluidos en la sesión y los cambios registrados en las horas previas generaron cuestionamientos dentro del propio oficialismo.

Las declaraciones de Villarruel exponen además las diferencias sobre la conducción política de un proceso clave para la designación de jueces, un tema que requiere acuerdos parlamentarios y que suele tener un fuerte impacto institucional.