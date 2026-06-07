El PRO mendocino renueva autoridades: quiénes quedarán al frente del partido

El PRO de Mendoza enfrenta horas decisivas para definir las autoridades provinciales y renovará la actual conducción a partir de un acuerdo de unidad entre los distintos sectores internos . De esta manera, Gabriel Pradines irá por un segundo mandato consecutivo al frente del partido amarillo.

Este sábado 6 de junio vencía el plazo para la presentación de listas de candidatos a conducir el PRO, de cara a las elecciones partidarias previstas para el 28 de junio. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido hace dos años en esta oportunidad los afiliados no deberán concurrir a votar y todo se resolverá con la presentación de una lista única.

En los últimos días se produjeron varias conversaciones entre los distintos sectores internos del partido para alcanzar un consenso y evitar repetir la conflictiva interna que tuvo lugar a mediados de 2024.

Hace dos años Gabriel Pradines se impuso en las elecciones partidarias sobre la vicegobernadora Hebe Casado, tras un proceso cargado de denuncias cruzadas y presentaciones judiciales.

La actual conducción, vinculada al ex intendente de Luján de Cuyo y actual vicepresidente de Aerolíneas Argentinas Omar De Marchi, continuará al frente del partido con Pradines yendo por un segundo mandato.

Omar De Marchi y Gabriel Pradines Foto: Twitter @GabrielPradines Omar De Marchi y Gabriel Pradines Foto: Twitter @GabrielPradines

Si bien Casado se desafilió del PRO el año pasado, los dirigentes de su espacio continuaron en el partido amarillo referenciados entre otros en Lucas Faure y Pablo Priore, dos de los alfiles de la vicegobernadora en el Senado.

En esta instancia, decidieron no competir internamente y acordaron sentarse a una “mesa de negociación” con la conducción para conformar una lista de consenso, ocupando puestos en algunos ámbitos partidarios. A última hora del sábado se le propuso a Faure ser el titular de Jóvenes PRO para el próximo mandato de autoridades.

Pero además, también se sentó a esa mesa de negociación otro sector interno del PRO que conforman algunos funcionarios provinciales del Poder Ejecutivo que no responden ni a De Marchi ni a Casado.

El consenso partidario se alcanzó días después de la visita del expresidente y actual titular del PRO a nivel nacional, Mauricio Macri, quien arribó a Mendoza el pasado 22 de mayo para encabezar un congreso partidario del PRO. En ese encuentro estuvieron presentes dirigentes de todos los espacios internos y el ex mandatario nacional bajó un mensaje de unidad con el objetivo de fortalecer el partido ante la proximidad del escenario electoral del 2027.

La vicegobernadora Hebe Casado busca presidir el PRO en Mendoza Foto: PRO Mendoza La vicegobernadora Hebe Casado buscó presidir el PRO de Mendoza en 2024. Foto: PRO Mendoza

La reelección de Pradines y el rol de Allasino

La actual conducción del PRO definió desde hace días la presentación de Gabriel Pradines como presidente del partido nuevamente, acompañado por la diputada provincial Stella Maris Huczak como vicepresidenta.

En la previa a estas definiciones se especuló con la posibilidad de que el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, sea el elegido de la conducción para liderar el partido.

Mauricio Macri y Esteban Allasino. Mauricio Macri y Esteban Allasino. X: @estebanallasino

Allasino había recibido un importante espaldarazo de Macri durante su visita a Mendoza semanas atrás. “Les digo a los mendocinos que este pibe es una joya, cuidado”, señaló el expresidente sobre el intendente lujanino.

Según trascendió, hubo una conversación entre Pradines y Allasino para avanzar en ese sentido, pero el jefe comunal fue contundente al plantear que consideraba más lógico abocarse de lleno a la gestión que asumir un cargo partidario.

De esta manera se resolvió que el actual presidente vaya por un nuevo mandato sumando a lista única referentes de otros sectores internos en cargos de distintos organismos partidarios como las conducciones departamentales, la Asamblea Partidaria, el Consejo Partidario, Jóvenes PRO y Mujeres PRO.

Las influencias extrapartidarios en el PRO

En sintonía con las diferentes líneas internas, en el PRO de Mendoza también existen varias influencias externas de dirigentes vinculados al Gobierno nacional y al Gobierno provincial.

La actual conducción partidaria está vinculada al vicepresidente de Aerolíneas Argentinas, Omar De Marchi, y también tiene una importante influencia el diputado nacional y ex presidente partidario Álvaro Martínez.

¿Otros tiempos? Gabriel Pradines, Álvaro Martínez y Omar De Marchi. Gabriel Pradines, Álvaro Martínez y Omar De Marchi.

Ambos mantienen una sintonía fina con Pradines y con Allasino, pese a que actualmente son funcionarios de La Libertad Avanza. De hecho Martínez se afilió al partido libertario a mediados del año para ser candidato a diputado nacional por la alianza con Cambia Mendoza.

Otra figura extrapartidaria con influencia en el PRO es Hebe Casado. Luego de la conflictiva interna del 2024, la vicegobernadora se desafilió del partido en 2025 esperando sumarse a La Libertad Avanza, pero el presidente del partido libertario en Mendoza, Facundo Correa Llano, le cerró la puerta.

Pese a no continuar en las filas del partido amarillo, todos los dirigentes que seguían a Casado se mantuvieron en el PRO y continúa conformando una línea partidaria.

Por otra parte, otro agente externo que tiene vínculos con este espacio político es Luis Petri. El actual diputado nacional de La Libertad Avanza está decidido a competir por la Gobernación en 2027 y desde su entorno analizan la posibilidad de que eventualmente sea candidato por el PRO, en caso de no poder presentarse por el espacio oficialista.