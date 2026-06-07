Velatorio del Indio Solari: el Gobierno se desmarcó de las críticas por la definición del lugar

La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari , mítico fundador y voz de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota , sacudió por igual a la sociedad y a la política, y abrió una discusión que rápidamente trascendió.

La partida del Indio dejó al descubierto una grieta dentro del Gobierno. Mientras la mayoría de los funcionarios de primera línea eligió el silencio, algunos sí se animaron a despedirlo públicamente en las redes. Fue el caso del secretario de Cultura, Leandro Cifelli.

En paralelo, en el Congreso germinó un debate que pronto alcanzó al Poder Ejecutivo: un grupo de diputados opositores propuso ceder la Cámara baja para montar allí el velatorio del músico.

La iniciativa derivó en cuestionamientos al oficialismo. Dirigentes de distintos espacios y numerosos seguidores de Solari criticaron que ni el Palacio Legislativo ni la Casa Rosada se ofrecieran para el homenaje.

El propio viernes de la muerte del líder de Los Redondos y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, contó en una entrevista televisiva que estaba intentando comunicarse con el entorno del artista, sin obtener respuesta.

"Quisimos ponernos a disposición, para saludar, y en segundo lugar, por supuesto respetando la decisión de la familia frente a lo que decida, para ver dónde piensan o es que quieren definir el lugar del velatorio. Nosotros acompañar en lo que se necesite y por supuesto colaborar en lo que haya que colaborar", señaló la funcionaria.

Por qué se descartó el Congreso

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, explicó que, ante la posibilidad de realizar la despedida en el Congreso, se hicieron las consultas pertinentes con el Ministerio de Seguridad y las áreas técnicas correspondientes.

"Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud. Con la mayor y absoluta predisposición, el Gobierno nacional se encuentra a disposición de la familia para trabajar conjuntamente en la elección de un lugar que esté a la altura de lo que el Indio Solari representa para la sociedad argentina y donde puedan garantizarse todas las condiciones de seguridad necesarias para una despedida acorde a su legado. Que en paz descanse", posteó en X.

Desde el Gabinete sumaron otro dato sobre las gestiones fallidas. "Hablamos con los allegados para ofrecerles Tecnópolis, pero nos respondieron que no querían y que preferían hacerlo en la provincia de Buenos Aires", remarcó un integrante del Gobierno, según consignó Infobae.

Dónde se realiza el velatorio

Finalmente, la definición llegó por los canales oficiales del propio Indio: a través de sus redes sociales se anunció que el velatorio se desarrollaría desde este domingo en el microestadio José María Gatica del Parque Domínico, en Avellaneda.