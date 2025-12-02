Santilli recibe al embajador de EE.UU. y suma apoyos clave para el Presupuesto 2026

El ministro del Interior, Diego Santilli , recibirá este martes a las 10.30 al embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas , en una reunión que se realizará en la Casa Rosada.

Según fuentes oficiales, todo indica que el reciente acuerdo comercial entre ambos países ocupará un lugar central en la conversación.

Lamelas ya había destacado semanas atrás que el entendimiento firmado por los presidentes Donald Trump y Javier Milei representaba “un hito histórico”, subrayando el alineamiento político y económico entre Buenos Aires y Washington. También afirmó que Estados Unidos mantiene su compromiso de “acompañar el crecimiento de la Argentina”.

Mientras tanto, Santilli viajó hoy a Corrientes para reunirse con el gobernador saliente, Gustavo Valdés, con quien acordó avanzar en una agenda común para respaldar el Presupuesto 2026 y las reformas laboral e impositiva que impulsa el Gobierno nacional. Ambos dirigentes destacaron la necesidad de generar “condiciones de crecimiento y prosperidad” tanto para la provincia como para el resto del país.

El encuentro se realizó al mediodía en la Casa de Gobierno provincial y formó parte de la ronda de conversaciones que Santilli mantiene desde hace meses con mandatarios provinciales (tanto oficialistas como opositores) con el objetivo de sumar apoyos a la batería de proyectos que la Casa Rosada pretende discutir en las sesiones extraordinarias.

Según informó el Gobierno, Santilli y Valdés repasaron el paquete de reformas estructurales diseñado por la administración de Javier Milei y coincidieron en que el Congreso debe avanzar con la aprobación del Presupuesto 2026, la reforma impositiva y la iniciativa que busca una modernización laboral para la Argentina.

La agenda del ministro continuará esta semana con nuevas reuniones. Está previsto que reciba en los próximos días al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y al gobernador peronista de La Pampa, Sergio Ziliotto. Ambos encuentros, que podrían concretarse entre jueves y viernes, se enmarcan en la estrategia de Santilli de consolidar respaldos legislativos a nivel federal.

Este esquema de trabajo retoma la dinámica iniciada el año pasado con la firma del Consejo de Mayo, cuando una decena de gobernadores se comprometieron a acompañar una agenda de reformas estructurales. Ahora, con el Congreso a punto de iniciar su actividad extraordinaria, el ministro busca afianzar ese bloque de apoyo frente a una negociación parlamentaria que promete ser compleja.