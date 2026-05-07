El Gobierno retoma la iniciativa política con una cumbre minera entre Diego Santilli y gobernadores en San Juan

Diego Santilli se reunió con seis gobernadores en San Juan en el marco del Día de la Minería. Buscan dejar atrás el escándalo de Adorni.

En medio del escándalo por Manuel Adorni y de la crisis que atraviesa el Gobierno de Javier Milei, el ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió este jueves en San Juan con seis gobernadores en el marco del Día de la Minería. La apuesta de este sector del oficialismo es retomar la conducción de la gestión y evitar que la causa contra el jefe de Gabinete impacte lo menos posible.

Quiénes participaron del encuentro con Diego Santilli El encuentro se desarrolló durante un almuerzo previo al lanzamiento de la Mesa Federal Minera y contó con la presencia de Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

Santilli viajó a la provincia como parte de la comitiva que acompañó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien encabezó la visita a la Expo Internacional San Juan Minera 2026. También estuvieron presentes el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem.

La recorrida por San Juan con Karina Milei Tras el almuerzo, la comitiva recorrió la planta Caleras San Juan, en Divisadero, donde los directivos de la empresa mostraron el funcionamiento de los hornos, la planta fotovoltaica y las distintas dependencias del complejo industrial. La visita sirvió de marco para el lanzamiento formal de la Mesa Federal Minera, una iniciativa orientada a coordinar esfuerzos entre el Estado y el sector privado para promover inversiones en la industria.

Karina Milei aprovechó la ocasión para trazar una comparación con Chile: "Argentina siempre tuvo un enorme potencial en minería. Sin embargo, por impericia o por cuestiones ideológicas de gobiernos pasados, nunca supo aprovecharlo. Chile, que tiene la misma cordillera y los mismos recursos que nosotros, exportaba en 2023 más de 50.000 millones de dólares. Argentina, en comparación, exportaba apenas 4.000 millones, es decir, 12 veces menos".