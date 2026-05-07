Más cambios en el Gobierno: ahora renunció una funcionaria del Ministerio del Interior en un área clave de cara a las elecciones

La titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), María Luz Landivar , renunció al cargo y será reemplazada por Juan Pablo Limodio , informaron este jueves desde el Ministerio del Interior.

La DINE es el organismo técnico del Poder Ejecutivo Nacional especializado en materia de administración electoral, que funciona bajo la órbita de la Vicejefatura de Gabinete del Interior.

Al respecto, la cartera que conduce Diego Santilli emitió un comunicado: "Teniendo en cuenta la reforma electoral impulsada por el Gobierno Nacional, se consideró que Juan Pablo Limodio es la persona indicada para asumir en la Dirección Nacional Electoral".

"Asimismo, dada su experiencia y trayectoria en temas electorales, el ministro Santilli le pidió a María Luz Landivar que continúe desempeñándose como asesora, trabajando mancomunadamente junto al Secretario de Interior, Gustavo Coria", se aclaró.

La modificación responde al desembarco de un dirigente vinculado políticamente con Eduardo “Lule” Menem y Karina Milei , en paralelo con la salida de una funcionaria identificada con el PRO que había llegado a la administración nacional en enero de 2024.

Dentro del oficialismo, sin embargo, hay quienes trazan otro mapa de relaciones y aseguran que Limodio mantiene cercanía con Diego Santilli desde la etapa en la que ambos coincidieron en el gobierno porteño. En aquel período ocupó la subsecretaría de Asuntos Públicos Estratégicos durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

Antes de su paso por la función pública, Limodio desarrolló actividad en el ámbito privado al frente de un estudio jurídico propio que lleva su apellido y que fundó en 2013.