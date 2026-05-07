Cornejo firmó un convenio para licitar la primera Zona de Control Unificado de Cuyo

Junto a su par sanjuanino Marcelo Orrego, el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo firmó un convenio específico que habilita el llamado a licitación de la primera Zona de Control Unificado de Cuyo , ubicada sobre la ruta 40 en el límite entre ambas provincias.

En el marco de la visita de Cornejo a la Expo San Juan Minera, el acuerdo firmado por los mandatarios contempla la construcción conjunta de infraestructura para integrar controles policiales, fitosanitarios y tecnológicos en la frontera entre las dos jurisdicciones.

Según el acuerdo, se prevé la ampliación y refacción de la infraestructura en Mendoza y la construcción de nuevos espacios en San Juan, con un esquema integrado de funcionamiento. Cada provincia aportará el 50% de los más de $5.100 proyectados para concretar la obra. La misma estará ubicada en el actual puesto de Iscamen, en territorio mendocino.

Alfredo Cornejo firmó un convenio específico con su par sanjuanino Marcelo Orrego.

Luego del llamado a licitación conjunta, la apertura de sobres y el análisis de ofertas se realizará de manera coordinada entre ambas provincias, mediante una comisión integrada por representantes de ambas jurisdicciones.

De la firma del convenio también participaron la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, y el secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado.

Cómo será el nuevo puesto de control

Zona de Control Unificado de Cuyo Mendoza - San Juan Primera Zona de Control Unificado de Cuyo Mendoza - San Juan Gobierno de Mendoza

El nuevo espacio contará con sistemas de videovigilancia, lectores automáticos de patentes, reconocimiento facial y bases de datos integradas, herramientas que permitirán reforzar los controles sobre personas y vehículos que ingresan y egresan de ambas provincias.

El proyecto busca centralizar en un único espacio los controles policiales y fitosanitarios de ambas provincias, incorporando tecnología para agilizar el tránsito y fortalecer la seguridad regional.