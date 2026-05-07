Día de la Minería: piden que se deje de "demonizar la actividad"

En el Día Nacional de la Minería , el director de Minería de Mendoza, Jerónimo Shantal, sostuvo que Mendoza atraviesa “un espacio donde ya dejó de ocultar o dejó de no mencionar esa palabra, como si fuese una palabra demonizada”, y afirmó que hoy la provincia “se siente orgullosa de ser un potencial enorme en la actividad minera”.

En diálogo con MDZ Radio , el funcionario remarcó que el desarrollo minero en la provincia está acompañado por “un marco regulatorio bastante estricto, principalmente enfocado en el cuidado del ambiente, en el cuidado del agua”. En ese sentido, indicó que Mendoza tomó estándares de países con tradición minera como Chile, Australia y Canadá.

07-05-2026 - MC - JERÓNIMO SHANTAL - DIR.DE MINERÍA DE MENDOZA - Día de la Minería

Además, aseguró que “hoy estamos más que preparados” y consideró que el futuro de la actividad en la provincia estará marcado por “una exploración cada vez más prominente”. Según explicó, el objetivo es avanzar en la detección de minerales críticos y estratégicos, especialmente cobre, para posicionar a Mendoza dentro del mercado internacional.

Shantal detalló que en el Distrito Minero Malargüe Occidental ya existen “75 proyectos de exploración aprobados por ley” y que actualmente se evalúan otros 71 proyectos correspondientes a una tercera etapa. También destacó avances concretos durante la última temporada de exploración.

“Los más avanzados en las exploraciones fueron la empresa canadiense Kobrea”, señaló, y agregó que la firma realizó “4 pozos de perforación, con casi 3.000 metros de perforación”, además de generar empleo para empresas mendocinas vinculadas a servicios mineros.

También mencionó trabajos realizados por Geometales e Impulsa Mendoza en distintos proyectos de exploración y explicó que la actividad minera tiene tiempos extensos de maduración. “La minería es un proceso muy lento, que demora muchos años en llevarse a cabo y poder llegar a un proyecto de producción”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó el caso de PSJ Cobre Mendocino, que “se exploró por más de 30 años” y que ahora “va a empezar la construcción de una mina a principios del año próximo”.

El director de Minería también sostuvo que Mendoza tiene condiciones para consolidarse como una provincia minera, aunque aclaró que no se trata de una actividad excluyente. “Tenemos todas las condiciones para convertirnos en una provincia minera, pero no exclusivamente minera, sino una provincia minera, ganadera, vitivinícola, petrolera, entre otras industrias”, expresó.

El avance del norte provincial y el RIGI

Respecto de los proyectos previstos en el norte mendocino, particularmente en el departamento de Las Heras, Shantal explicó que Impulsa Mendoza ya solicitó información formal sobre las propiedades mineras de la zona y que se trabaja en un informe de impacto ambiental conjunto para distintos proyectos.

“Elaboraron un informe de impacto ambiental de todas esas áreas”, indicó, y agregó que las empresas titulares fueron convocadas “a adherirse al esquema de Impulsa Mendoza para ir juntos en esta nueva iniciativa”.

En relación con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), confirmó que el proyecto que actualmente se encuentra en evaluación es PSJ Cobre Mendocino, con una inversión superior a los “600 millones de dólares”.

Sobre el cierre de la entrevista, Shantal recordó el origen histórico de la conmemoración del Día de la Minería. “El 7 de mayo de 1813 fue la primera norma de fomento a la actividad minera”, explicó, y destacó que además de abolir la esclavitud, esa normativa impulsó el desarrollo de la actividad minera en el país.