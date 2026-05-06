Desde adentro: cómo se vive la Expo San Juan Minera

La minería volvió a estar en el centro de la escena con la Expo San Juan Minera 2026 . El miércoles 6 de mayo comenzó la primera de las tres jornadas del que es considerado el evento más federal de la minería argentina. Con el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay como escenario, la combinación de negocios, tecnología y política minera en un mismo espacio marcó el pulso del evento.

Desde temprano, el movimiento dentro del predio fue el puntapié inicial del encuentro que espera una audiencia récord de 25.000 personas en las tres jornadas. Acreditaciones, rondas de café y reuniones improvisadas en los pasillos convivieron con una intensa agenda de actividades técnicas y comerciales.

Los stands -ocupados por operadoras, proveedores de servicios, fabricantes de maquinaria y desarrolladores tecnológicos- funcionaron como vidrieras donde se exhibieron desde equipos de perforación hasta soluciones digitales aplicadas a la trazabilidad y eficiencia de los proyectos en un predio de 18.000 metros cuadrados.

Organizada por Panorama Minero y con el Gobierno de San Juan como partner institucional, esta nueva edición llega a gran escala, con más de 18.000 m² de exposición, 422 expositores, más de 80 auspiciantes y más de 450 empresas participantes, además de delegaciones confirmadas de más de 20 países.

La Expo San Juan Minera desde adentro

Caminar la exposición implicó atravesar un mapa diverso de la minería argentina y regional. Delegaciones provinciales, cámaras empresarias y organismos públicos montaron sus espacios institucionales con información sobre proyectos en exploración, desarrollo y producción. En paralelo, las empresas buscaron posicionar sus servicios en un contexto donde la competencia por contratos y asociaciones mostró un dinamismo creciente.

Uno de los ejes centrales de la experiencia fue el programa de conferencias. Allí, ejecutivos, funcionarios y especialistas analizaron la coyuntura del sector, el avance de proyectos estratégicos -especialmente vinculados al cobre- y los desafíos en materia de financiamiento, infraestructura y sostenibilidad.

También hubo lugar para la formación. Las actividades orientadas a estudiantes y jóvenes profesionales -como competencias técnicas y encuentros con especialistas- apuntaron a fortalecer el capital humano del sector, uno de los desafíos señalados de manera recurrente por la industria.

La escala del evento se reflejó en la cantidad de participantes y en la diversidad de perfiles que lo recorrieron. La presencia de actores internacionales, junto con referentes de distintas provincias argentinas, reforzó el carácter federal que la organización destacó como uno de los pilares de la exposición.

Expo San Juan Minera 2026 - 2 Milagros Lostes / MDZ Online

El cobre, el gran protagonista

La jornada inaugural tuvo como actividad central el Argentina Cobre – Sessions, un bloque ejecutivo que reunió a las principales compañías y referentes del sector. El programa abordó el estado de los proyectos cupríferos, las condiciones de inversión y financiamiento, los requerimientos de infraestructura y el posicionamiento internacional de Argentina.

Participaron referentes como Michael Meding (Los Azules – McEwen Copper), Javier Robeto (Altar), Ron Hochstein y José Morea (Vicuña Corp.), Martín Pérez de Solay (Glencore Argentina), Federico Elewaut (presidente de Citigroup), Sonia Delgado (Challenger Gold); y Fernando Brun (Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales), entre otros. A

demás, las jornadas del Argentina Cobre fueron iniciadas por el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, quien ahondó en el estado de situación de la minería provincial sanjuanina, y de Gustavo Fernández, ministro de la Producción, profundizando en la Zona Franca de Jáchal y los beneficios previstos con este nuevo desarrollo.

El cierre de la jornada incluyó el corte de cintas oficial, el recorrido institucional encabezado por el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y el cóctel inaugural, junto al Gobierno provincial, la Cámara Minera de San Juan y Panorama Minero. Como agregado, se realizó un toque de campana simbólico junto al Toronto Stock Exchange, apoyado por Banco San Juan, el Gobierno de San Juan y Panorama Minero, cuya filmación será transmitida en vivo durante la apertura del mercado del 7 de mayo, en consonancia con el Día de la Minería.