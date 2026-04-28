La Rioja restringe la operatividad de la minera Vicuña, pero la Justicia de San Juan garantiza su continuidad

La empresa minera recibió una notificación de la justicia de La Rioja en el que se le restringe el transito por una ruta provincial, pero una medida cautelar avalada en San Juan la habilita a seguir operando.

La Justicia de San Juan hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la compañía Vicuña y ésta podrá seguir operando, pese a la resolución de la justicia riojana.

La empresa minera Vicuña recibió una notificación judicial emitida en La Rioja, a través de la cual se le restringe el tránsito por una ruta provincial y se insta a la compañía a suspender sus actividades. Sin embargo, una medida cautelar avalada en la justicia sanjuanina garantiza la continuidad de sus operaciones.

A través de un comunicado oficial, Vicuña informó este martes que la empresa había sido notificada sobre la resolución de la justicia riojana. "El equipo legal de la empresa está actualmente analizando el alcance y las implicaciones de esa decisión", expresa el comunicado de la minera.

En paralelo, los Tribunales Provinciales de San Juan hicieron lugar a una medida cautelar solicitada por la compañía. A través de ésta, se garantiza la continuidad de las operaciones en el proyecto minero. Según explica el comunicado de Vicuña, la medida precautoria impide que cualquier tercero, ya sea público o privado, pueda "obstruir o suspender la continuidad operativa del proyecto".

En ese sentido, el texto difundido aclara que el proyecto se encuentra habilitado "por la autoridad de aplicación correspondiente, esto es, el Ministerio de Minería de la Provincia de San Juan", por lo que sólo las autoridades de dicha provincia tienen la potestad de suspender la continuidad operativa del emprendimiento minero.

Cabe destacar que la resolución sobre la cautelar del tribunal de San Juan fue dictada por un juzgado de primera instancia con competencia multifuero de Primera Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial.