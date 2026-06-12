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Parque eólico

El parque eólico La Flecha completó su instalación y comenzará la etapa de pruebas

Ubicado en Chubut, el parque eólico La Flecha contará con una potencia instalada de 336 MW a partir de 56 aerogeneradores que ya se encuentran instalados.

MDZ Dinero

El parque eólico La Flecha entrará en su etapa de pruebas.

El parque eólico La Flecha entrará en su etapa de pruebas.

Gobierno de Chubut

Concluyó la instalación del parque eólico La Flecha, en Chubut y de esta manera se prepara para comenzar la etapa de pruebas previas a su puesta en funcionamiento. El lugar cuenta con una potencia instalada de 336 MW impulsada por los 56 aerogeneradores con los que cuenta el predio, ubicado a 45 kilómetros de Puerto Madryn y desarrollado por Aluar.

Con el comienzo de la etapa de pruebas, el parque eólico pondrá en marcha sus equipos y espera por el inicio de la operación comercial, la cual está prevista para el mes de octubre de este año. Según se estima, el complejo generará el equivalente a 1,3 millones de m3 de gas natural por día, equivalente al consumo de 260 mil hogares.

Cuando comenzó a construirse el parque eólico La Flecha

En 2023, Aluar acordó con Goldwin el suministro de 52 aerogeneradores modelo GW165 de 6 MW de potencia unitaria. En 2024 se incorporaron 4 equipos más apra alcanzar la capacidad de 336 MW.

Se requirió de seis buques provenientes de China y el traslado de equipos por más de 1.400 km, con piezas que pesaban hasta 127 toneladas y llegaban a medir 82 metros de largo.

Piezas parque eolico chubut
Algunas de las piezas del parque eólico superaban los 85 metros.

Algunas de las piezas del parque eólico superaban los 85 metros.

El montaje del último generador concluyó con la etapa de construcción de la obra, realizada en un plazo menor al estimado inicialmente.

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