El parque eólico La Flecha completó su instalación y comenzará la etapa de pruebas

Ubicado en Chubut, el parque eólico La Flecha contará con una potencia instalada de 336 MW a partir de 56 aerogeneradores que ya se encuentran instalados.

Concluyó la instalación del parque eólico La Flecha, en Chubut y de esta manera se prepara para comenzar la etapa de pruebas previas a su puesta en funcionamiento. El lugar cuenta con una potencia instalada de 336 MW impulsada por los 56 aerogeneradores con los que cuenta el predio, ubicado a 45 kilómetros de Puerto Madryn y desarrollado por Aluar.

Con el comienzo de la etapa de pruebas, el parque eólico pondrá en marcha sus equipos y espera por el inicio de la operación comercial, la cual está prevista para el mes de octubre de este año. Según se estima, el complejo generará el equivalente a 1,3 millones de m3 de gas natural por día, equivalente al consumo de 260 mil hogares.

Cuando comenzó a construirse el parque eólico La Flecha En 2023, Aluar acordó con Goldwin el suministro de 52 aerogeneradores modelo GW165 de 6 MW de potencia unitaria. En 2024 se incorporaron 4 equipos más apra alcanzar la capacidad de 336 MW.

Se requirió de seis buques provenientes de China y el traslado de equipos por más de 1.400 km, con piezas que pesaban hasta 127 toneladas y llegaban a medir 82 metros de largo.