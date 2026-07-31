Raizon, la nueva división especializada en proyectos energéticos
En un evento realizado en el Hyatt, se lanzó Raizon, la nueva división especializada en minería y energía que brinda asesoramiento integral para los proyectos.
Este miércoles se dio el lanzamiento de Raizon Regulatory & Investment Advisory, una nueva división creada de manera conjunta por TGA Auditores & Consultores y Rodríguez & Gregorio Compañía de abogados especializada en minería y energía. Durante el evento, el economista Ricardo Arriazu brindó la charla “Recursos Estratégicos & Desarrollo Regional”, en donde abordó diferentes aspectos macroeconómicos y se refirió a las oportunidades que se presentan para el país.
La creación de Raizon está pensada para acompañar a empresas, inversores, operadores y proveedores en el desarrollo de proyectos vinculados a sectores como la minería, oil&gas, infraestructura recursos naturales, extensible a otras áreas vinculadas al desarrollo energético. La presentación se realizó en el hotel Hyatt de Mendoza y estuvieron presentes más de 500 personas entre empresarios, emprendedores, dirigentes y diferentes actores del sector.
Raizon, un asesoramiento completo para proyectos energéticos
Dentro de su funcionamiento, la nueva división integra estrategias de asesoramiento legal, regulatorio, tributario, contable, financiero y empresarial, nucleando de esa manera las diferentes etapas de los proyectos de manera integral y conjunta.
Algunos de los servicios brindados son: evaluación y due diligence integral de proyectos; la estructura legal, fiscal y financiera; la gestión de permisos y el cumplimiento regulatorio; el acompañamiento en inversiones y transacciones estratégicas; el desarrollo de proveedores y cadenas de valor; y la elaboración de inteligencia sectorial, entre otras aplicaciones.
En la presentación estuvieron presentes los diputados nacionales Mercedes Llano y Facundo Correa Llano; el ministro Tadeo García Zalazar; el presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza, Andrés Lombardi; y el presidente provisional del Senado mendocino, Martín Kerchner.
Arriazu: “La minería requiere confianza”
El economista Ricardo Arriazu participó del lanzamiento con su exposición “Recursos Estratégicos & Desarrollo Regional”, en donde abordó diferentes ejes macroeconómicos vinculados con la actualidad del país y señaló que la Argentina se encuentra una oportunidad inmejorable: “Se han alineado los planetas”, destacó.
Sin embargo, advirtió que Argentina es “la tierra de las oportunidades pérdidas” y que un factor determinante para poder alcanzar los objetivos es recuperar la confianza del mercado y de la gente.
En su exposición, el economista celebró el superávit fiscal y apuntó a una recuperación heterogénea “en forma de K”, con algunos sectores en alza (minería, energía y agricultura) y otros en baja (industria, construcción y comercio).
A su vez, el economista señaló que más allá de las medidas del Gobierno y el plan económico, existen una serie de factores externos que presentan un escenario inmejorable para la Argentina, entre los cuales se destacan una cosecha record, el crecimiento del sector energético, la evolución de la balanza comercial y el estado de las reservas.
Finalmente, Arriazu se refirió a las posibilidades que abre la minería y el sector energético, proyectando un futuro alentador para los sectores energéticos dentro de este nuevo esquema y exhortando a los mendocinos a formar parte de ello: “Es una obligación de los mendocinos ver cómo se puede aprovechar esta oportunidad, no esperar a ver qué nos va a tocar. Son los mendocinos los que tiene que ayudar a que esto sea una realidad”, concluyó.