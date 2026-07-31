¿Aumenta la nafta? La medida del Gobierno que impactaría en los surtidores en agosto

El Gobierno decidió un aumento para los impuestos a los combustibles que podría derivar en un incremento de la nafta en los surtidores.

Un incremento en los impuestos puede derivar en un aumento de la nafta.

El Gobierno nacional dispuso un incremento parcial del componente impositivo de los precios de los combustibles para agosto. Asimismo, postergó para septiembre el remanente total de las actualizaciones de 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026 que estaban pendientes. Esto podría derivar en una suba de la nafta el próximo mes.

Aumento del impuesto a los combustibles podría impactar en el precio de la nafta Para las naftas sin plomo (hasta 92 RON y más de 92 RON) y la nafta virgen, el incremento del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos en agosto es de $10,572 por unidad de medida, más $0,648 del Impuesto al Dióxido de Carbono.

Para el gasoil, el incremento del componente del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos es de $9,511, más $5,150 del diferencial para el área patagónica y el departamento Malargüe (artículo 7° inciso d de la Ley 23.966), más $1,084 del Impuesto al CO.

Estos importes son los que se suman a los montos ya vigentes en agosto.

Los aumentos se aplican a partir del Decreto 693/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial.