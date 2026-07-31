Raizon, la nueva consultora integral para proyectos energéticos

En un evento realizado en el Hyatt, se lanzó Raizon, la nueva división especializada en minería y energía que brinda asesoramiento integral para los proyectos.

Este miércoles se dio el lanzamiento de Raizon Regulatory & Investment Advisory, una nueva división creada de manera conjunta por TGA Auditores & Consultores y Rodríguez & Gregorio Compañía de abogados especializada en minería y energía. Durante el evento, el economista Ricardo Arriazu brindó la charla “Recursos Estratégicos & Desarrollo Regional”, en donde abordó diferentes aspectos macroeconómicos y se refirió a las oportunidades que se presentan para el país.

La creación de Raizon está pensada para acompañar a empresas, inversores, operadores y proveedores en el desarrollo de proyectos vinculados a sectores como la minería, oil&gas, infraestructura recursos naturales, extensible a otras áreas vinculadas al desarrollo energético. La presentación se realizó en el hotel Hyatt de Mendoza y estuvieron presentes más de 500 personas entre empresarios, emprendedores, dirigentes y diferentes actores del sector.

Raúl Rodríguez, uno de los impulsores de Raizon. Julieta Caballero - MDZ Raizon, un asesoramiento completo para proyectos energéticos Dentro de su funcionamiento, la nueva división integra estrategias de asesoramiento legal, regulatorio, tributario, contable, financiero y empresarial, nucleando de esa manera las diferentes etapas de los proyectos de manera integral y conjunta.

Algunos de los servicios brindados son: evaluación y due diligence integral de proyectos; la estructura legal, fiscal y financiera; la gestión de permisos y el cumplimiento regulatorio; el acompañamiento en inversiones y transacciones estratégicas; el desarrollo de proveedores y cadenas de valor; y la elaboración de inteligencia sectorial, entre otras aplicaciones.

Julieta Caballero - MDZ En la presentación estuvieron presentes los diputados nacionales Mercedes Llano y Facundo Correa Llano; el ministro Tadeo García Zalazar; el presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza, Andrés Lombardi; y el presidente provisional del Senado mendocino, Martín Kerchner.