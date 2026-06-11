Southern Energy rebautizó su segundo buque de GNL

El consorcio integrado por 5 compañías, decidió cambiar el nombre del segundo buque licuefactor de GNL, el cual llegará a las costas argentinas en 2028.

El segundo buque de GNL llegará a la Argentina en 2028.

Argentina se aproxima a su etapa exportadora de gas natural licuado (GNL) y el consorcio Southern Energy (SESA), conformado por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, espera por la llegada del primer buque licuefactor (previsto para 2027) a Río Negro, a la vez que el segundo buque fue rebautizado.

En una exposición en Midstream & Gas Day organizado por Econojournal, el CEO de SESA, Rodolfo Freyre, señaló que el proyecto atraviesa una etapa decisiva. “Faltan 355 días para que el primer barco de GNL llegue a Argentina, con lo cual la presión es enorme”, afirmó.

Con el objetivo de diversificar comercialmente y encontrar nuevos mercados internacionales para el GNL, SESA ya se enfoca en los primeros contratos a largo plazo, como el alcanzado con la firma estatal alemana Securing Energy for Europe.

Buque transporte GNL El primer buque de GNL llegará a la Argentina en 2027. YPF Cómo se llamará el segundo buque de GNL Mientras que el primer barco licuefactor se denomina Hilli Episeyo y se espera que llegue a las costas del golfo San Matías en 2027, el segundo barco cambió su denominación y abandonó su nombre original, MKII.

Freyre explicó que asumen que es “un barco nuevo” y por eso el cambio de nombre, pese a ir contra las costumbres navieras. Es por ello que el segundo barco fue rebautizado como “Esperanza”.