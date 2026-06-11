Southern Energy rebautizó su segundo buque de GNL
El consorcio integrado por 5 compañías, decidió cambiar el nombre del segundo buque licuefactor de GNL, el cual llegará a las costas argentinas en 2028.
Argentina se aproxima a su etapa exportadora de gas natural licuado (GNL) y el consorcio Southern Energy (SESA), conformado por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, espera por la llegada del primer buque licuefactor (previsto para 2027) a Río Negro, a la vez que el segundo buque fue rebautizado.
En una exposición en Midstream & Gas Day organizado por Econojournal, el CEO de SESA, Rodolfo Freyre, señaló que el proyecto atraviesa una etapa decisiva. “Faltan 355 días para que el primer barco de GNL llegue a Argentina, con lo cual la presión es enorme”, afirmó.
Con el objetivo de diversificar comercialmente y encontrar nuevos mercados internacionales para el GNL, SESA ya se enfoca en los primeros contratos a largo plazo, como el alcanzado con la firma estatal alemana Securing Energy for Europe.
Cómo se llamará el segundo buque de GNL
Mientras que el primer barco licuefactor se denomina Hilli Episeyo y se espera que llegue a las costas del golfo San Matías en 2027, el segundo barco cambió su denominación y abandonó su nombre original, MKII.
Freyre explicó que asumen que es “un barco nuevo” y por eso el cambio de nombre, pese a ir contra las costumbres navieras. Es por ello que el segundo barco fue rebautizado como “Esperanza”.
El proyecto completo de Southern Energy incluye una serie de obras de infraestructura que incluye al Gasoducto Dedicado Tratayén-San Antonio, la cual conectará Vaca Muerta con la costa rionegrina, con una inversión que superará los 1.300 millones de dólares.