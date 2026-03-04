Southern Energy y una empresa alemana sellaron un acuerdo para la exportación de GNL

La Argentina dio un nuevo paso en su estrategia de posicionamiento energético internacional con la firma de un contrato de exportación de gas natural licuado ( GNL ) entre Southern Energy y la compañía alemana Securing Energy for Europe (SEFE) . El entendimiento prevé envíos por un plazo de ocho años y marca un hito por su volumen y duración.

El convenio establece el suministro de dos millones de toneladas anuales de GNL provenientes de la cuenca de Vaca Muerta . Las operaciones comenzarán hacia fines de 2027 desde el Golfo San Matías, en la provincia de Río Negro, donde operará el buque de licuefacción Hilli Episeyo.

De acuerdo con la información oficial, el volumen comprometido equivale a más del 80% de la capacidad productiva de esa unidad flotante, cuya capacidad total alcanza las 2,45 millones de toneladas anuales. Asimismo, representa cerca del 30% de la capacidad combinada prevista para los dos buques que integrarán el proyecto.

El acuerdo definitivo se firmó en Berlín, en el AXICA Convention Centre, tras un proceso de negociación que había comenzado formalmente en diciembre pasado con la suscripción de un “Heads of Agreement” entre ambas compañías. Desde Southern Energy destacaron que se trata de la mayor operación de exportación de GNL concretada por la Argentina tanto en términos de volumen como de extensión contractual.

Southern Energy está conformada por un consorcio de empresas del sector energético integrado por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, que impulsan el desarrollo de infraestructura para licuar y exportar el gas de Vaca Muerta.

La presentación del acuerdo entre Southern Energy y SEFE

En el acto de firma participaron ejecutivos de las compañías involucradas y representantes diplomáticos. Por la parte argentina estuvieron, entre otros, Rodolfo Freyre, presidente de SESA; Marcos Bulgheroni, CEO del grupo PAE; y directivos de YPF, Harbour Energy y Golar LNG. La delegación fue acompañada por la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca.

Por el lado europeo, asistieron el CEO de SEFE, Egbert Laege, integrantes del Consejo de Supervisión y responsables del área de GNL de la compañía.

El proyecto contempla una segunda unidad flotante con el objetivo de elevar la capacidad conjunta hasta 6 millones de toneladas anuales de GNL. La iniciativa busca capitalizar los recursos gasíferos de Vaca Muerta y generar un flujo sostenido de divisas a través de exportaciones de largo plazo, consolidando la inserción de la Argentina en el mercado global de gas natural licuado.