Cierre de empresas en el AMBA: cayeron un frigorífico y una distribuidora mayorista

La crisis de la industria volvió a impactar en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ). El cierre de empresas se multiplica y amenaza con disparar el nivel de desempleo.

En las últimas horas, dos pymes de sectores claves de la economía, ligadas fundamentalmente al consumo popular, confirmaron el cierre definitivo. Se trata de la distribuidora mayorista de bebidas y alimentos Beer Market y la planta del frigorífico San Roque , en Morón. Entre ambas empresas, suman más de 230 despidos.

Beer Market , dedicada a la comercialización de bebidas y alimentos, puso fin a diez años de actividad al bajar las persianas de sus 20 sucursales distribuidas entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, además de desactivar su tienda online. Más de 90 empleados fueron notificados primero por mensajes y luego en una reunión presencial en la que se oficializó la decisión.

La firma se definía como una pyme argentina con fuerte presencia en el AMBA y un equipo comprometido con el crecimiento del negocio. Sin embargo, el deterioro financiero se profundizó en los últimos meses. Según publicó Ámbito Financiero, acumulaba 40 cheques rechazados por más de $191 millones y mantenía una deuda bancaria superior a los $1.900 millones, situación que la colocaba al borde de la cesación de pagos.

Fuentes del sector comercial señalan que el rubro de bebidas y alimentos sufrió una fuerte retracción del consumo, especialmente en productos considerados no esenciales o de mayor valor agregado.

En el proceso de desvinculación, Beer Market propuso abonar compensaciones por debajo de la indemnización legal, bajo el argumento de haber iniciado un procedimiento preventivo de crisis. Trabajadores afectados cuestionaron la oferta y evalúan acciones legales. Una ex empleada relató que, tras tres años en la firma y con un salario mensual de $700.000, le ofrecieron el equivalente a dos sueldos básicos —incluido el mes en curso— como única alternativa de pago.

El amoníaco es muy utilizado en los frigoríficos. Foto: NA La industria frigorífica entró en crisis Noticias Argentinas

Caída del consumo: el cierre de San Roque

En paralelo, el frigorífico San Roque, ubicado en la localidad bonaerense de Morón, cerró de manera definitiva su planta de producción el viernes 27 de febrero, lo que implicó el despido de 140 trabajadores, entre operarios, personal administrativo y empleados de logística.

En la carta enviada al personal, la empresa atribuyó la decisión a “cambios drásticos” en las condiciones económicas, la caída del consumo interno y la apertura de importaciones de carne. Según el texto, la modificación de las reglas comerciales y la merma en la demanda tornaron inviable la continuidad de la actividad productiva.

Referentes de la industria frigorífica advierten que la combinación de menor poder adquisitivo en el mercado interno y mayores costos de producción —como energía, transporte e insumos— redujo los márgenes de rentabilidad, especialmente en plantas orientadas al consumo local. Además, la competencia con productos importados presiona sobre los precios y complica a establecimientos de menor escala.

El lunes posterior al cierre se realizó una audiencia en el Ministerio de Trabajo bonaerense entre representantes de la empresa y los trabajadores, con el objetivo de avanzar en la liquidación de las indemnizaciones y explorar alternativas que amortigüen el impacto social. Entre las opciones analizadas, figuran planes de pago en cuotas y la posibilidad de asistencia estatal para los empleados despedidos.