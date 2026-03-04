Con la presencia de Caputo, Mendoza se prepara para atraer inversiones en minería, energía y finanzas

En el marco de las actividades previas a la Fiesta Nacional de Vendimia, Mendoza será sede del 7º Foro de Inversiones & Negocio 2026. El mismo buscará atraer inversores en sectores claves para la economía mendocina en minería, energía y finanzas, con la visita especial del ministro de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo .

“Nuevo tiempo para confiar y crecer” es el lema elegido para esta edición del evento que ya es un clásico dentro de los festejos vitivinícolas y cuenta con la organización del Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Producción y el Consejo Empresario Mendocino (CEM).

Durante el próximo jueves y viernes, en el hotel Hilton Mendoza, se trabajará para potenciar el desarrollo económico provincial en todas las áreas económicas. En este marco y por segundo año consecutivo estará presente Caputo, quien disertará frente a los presentes. La presencia de uno de los principales funcionarios nacionales es una muestra de la relevancia del Foro de Inversiones.

En plena transformación del país y con fuerte crecimiento de sectores específicos, las áreas de minería, energía y finanzas son algunas de las que mayor representatividad tendrán. Todo, sin dejar de lado las actividades tradicionales como el turismo y la vitivinicultura ni las emergentes como las TIC o la logística; entre muchas otras.

“Mendoza ha consolidado una estrategia clara con reglas previsibles y una articulación público-privada que transforma oportunidades en inversiones concretas”, subrayó el subsecretario de Industria, Comercio y Logística de la provincia, Alberto Marengo.

Agregó que la matriz productiva local -minería, energía, hidrocarburos, vitivinicultura, economía del conocimiento, logística, turismo- atraviesa un proceso de expansión que requiere capital, innovación y escala. En este marco, el Foro de Inversiones & Negocios otorga el contexto para tal fin a través de espacios de networking, reuniones B2B entre privados, encuentros con funcionarios provinciales y rondas con inversores nacionales e internacionales.

También habrá conexión con startups, proyección internacional y participación multinivel con actores públicos, bancos, capitales privados y organismos internacionales. Martín Clément, presidente del CEM, expresó que para construir el futuro y poder crecer es importante apostar por valores fundamentales y buenas prácticas. “Son procesos que llevan tiempo, liderazgo así como valores éticos y morales”, reflexionó Clément. El empresario puso en valor la importancia del Foro que gana visibilidad en distintos espacios nacionales e internacionales.

Foro de Inversiones

Áreas estratégicas

El evento pondrá especial énfasis en sectores estratégicos para el desarrollo actual de la Argentina y de la provincia. La minería se posiciona como uno de los grandes protagonistas en donde Mendoza inicia un camino prometedor. En este marco, habrá paneles específicos entre los que se destacan “De la geología al capital”, donde expertos analizarán por qué la minería representa hoy una oportunidad concreta de inversión.

En materia energética se destacarán espacios de debate sobre el potencial de crecimiento, incluido el panel sobre el sector nuclear como oportunidad para la provincia. También habrá disertación acerca de instrumentos financieros innovadores para el desarrollo energético, reflejando el papel clave de la energía en la matriz productiva.

El componente financiero también tendrá un lugar central con conferencias orientadas a las perspectivas macroeconómicas, estrategias de inversión y desafíos de largo plazo. En esta línea se abordarán variables críticas como tasas de interés, tipo de cambio y construcción de carteras en un contexto de transformación económica. El Foro de Inversiones & Negocios reafirma así su rol como catalizador de oportunidades para consolidar a Mendoza como un destino competitivo y confiable para el capital.

Innovación en Vitivinicultura, a cargo de referentes en el sector; Inocencia Fiscal y Reforma Laboral, Riesgos y Oportunidades; y Diálogos con el futuro, ¿Qué futuro estamos creando? serán también los temas de tres paneles en el marco del Foro que tratarán esta actualidad.