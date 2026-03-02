A contramano de las consultoras, Luis Caputo espera una menor inflación en febrero

El ministro de Economía, Luis Caputo, espera que el IPC del segundo mes del año se ubique por debajo del 2,9% de enero.

El ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó a los empresarios que no la ven y no salieron a celebrar por la baja de contribuciones patronales incluida en el proyecto de reforma laboral.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la inflación y estimó que el dato de inflación de febrero se ubicará por debajo del valor de enero. A contramano de las proyecciones de las consultoras privadas, que esperan un IPC similar o incluso superior para el segundo mes del año.

"En febrero seguro va dar más bajo que enero, menos de 2,9%", sostuvo Caputo en una entrevista que brindó al stream del Cronista.

"La inflación va a bajar. Para agosto de este año la inflación va a empezar con cero, sino un poco más tarde", agregó el titular del Palacio de Hacienda.

Las proyecciones de las consultoras privadas Las proyecciones de las consultoras privadas estiman que el dato de inflación de febrero oscilará entre un 2,8% y un 3%.