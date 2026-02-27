Alfredo Cornejo confirmó la visita de Luis Caputo a Mendoza: cuándo vendrá
El gobernador Alfredo Cornejo anunció que el ministro de Economía, Luis Caputo, llegará a Mendoza en los próximos días. Por qué visitará la provincia.
El gobernador Alfredo Cornejo confirmó este viernes que el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, llegará a la provincia de Mendoza para participar del Foro de Inversiones y Negocios.
El evento se realizará el 6 y 7 de marzo en el Hotel Hilton, de Guaymallén, y ya se convirtió en parte de la agenda vendimial, en este caso en un espacio de consolidación de vínculos para inversiones.
"Su presencia en este espacio, que reúne a empresarios, inversores y referentes económicos, permitirá analizar el contexto actual y las oportunidades de crecimiento para el país y la provincia", aseguró el mandatario a través de su cuenta en la red social X.
De qué trata el Foro de Inversiones y Negocios
Entre los próximos 6 y 7 de marzo tendrá lugar la sexta edición del Foro de Inversiones & Negocios de Mendoza 2025. Se trata del principal encuentro de networking de la provincia y, como en ediciones anteriores, tiene por objetivo la promoción de las inversiones en tierras mendocinas.
El evento está organizado de manera conjunta entre el Gobierno de Mendoza y el Consejo Empresario Mendocino (CEM) y, en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia, busca establecer y consolidar vínculos directos para incentivar el desarrollo económico local.