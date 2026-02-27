Alfredo Cornejo confirmó la visita de Luis Caputo a Mendoza: cuándo vendrá

El gobernador Alfredo Cornejo anunció que el ministro de Economía, Luis Caputo, llegará a Mendoza en los próximos días. Por qué visitará la provincia.

El gobernador Alfredo Cornejo confirmó este viernes que el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, llegará a la provincia de Mendoza para participar del Foro de Inversiones y Negocios.

El evento se realizará el 6 y 7 de marzo en el Hotel Hilton, de Guaymallén, y ya se convirtió en parte de la agenda vendimial, en este caso en un espacio de consolidación de vínculos para inversiones.

"Su presencia en este espacio, que reúne a empresarios, inversores y referentes económicos, permitirá analizar el contexto actual y las oportunidades de crecimiento para el país y la provincia", aseguró el mandatario a través de su cuenta en la red social X.

En el marco de la #Vendimia2026, hoy recibimos la confirmación de que el ministro de Economía de la Nación, @LuisCaputoAR, será parte del Foro de Inversiones y Negocios de Mendoza.

Su presencia en este espacio, que reúne a empresarios, inversores y referentes económicos,…



De qué trata el Foro de Inversiones y Negocios Entre los próximos 6 y 7 de marzo tendrá lugar la sexta edición del Foro de Inversiones & Negocios de Mendoza 2025. Se trata del principal encuentro de networking de la provincia y, como en ediciones anteriores, tiene por objetivo la promoción de las inversiones en tierras mendocinas.