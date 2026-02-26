Un homenaje a Alejandro Bermejo unió a Cornejo y Stevanato

Las diferencias políticas que eran remarcadas hasta el último domingo por las elecciones municipales quedaron de lado este jueves durante la inauguración de la Escuela Técnica CIET 4-270 " Alejandro Bermejo ", en Maipú.

El nuevo Centro de Innovación y Educación Técnica (CIET) recibió el nombre del exintendente de ese departamento y se concretó con un trabajo conjunto entre la Provincia y el Municipio. La comuna hizo el edificio, mientras que el Ejecutivo mendocino equipó el espacio.

El flamante colegio cuenta con más de 1.200 metros cuadrados cubiertos, con ocho aulas, espacios educativos especializados, un taller de alta complejidad y está dotado de un sistema de paneles solares para abastecer energéticamente al establecimiento y utilizarse en las prácticas técnicas.

Pero más allá de la inauguración del lugar (en el que también funciona la Escuela Municipal de Idiomas - EMI - de Maipú), el evento sirvió para plasmar un stand by entre las críticas de los diferentes espacios políticos de la provincia.

El Gobernador no dudó en resaltar al exjefe comunal y en defender a la política. "Es un momento muy especial para la comunidad política de Mendoza y de la Argentina. Hoy la actividad política está muy cuestionada en el mundo, cuando en realidad es la actividad social más noble para vivir en sociedad", sostuvo Cornejo.

La Escuela Técnica 4-270 fue nombrada "Alejandro Bermejo". Alfredo Cornejo y Matías Stevanato resaltaron al exintendente maipucino, quien falleció en 2023.

Así, recordó su vínculo con el "Pulga" desde la militancia universitaria. "Lo conocí desde muy joven, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Era un tipo muy desprejuiciado, con mucha liviandad para vincularse con todos. También conocí a Cecilia y construyeron una familia muy linda, que sostuvo un proyecto de vida y de servicio público", afirmó.

También consideró un "acto contracultural" nombrar, en estos tiempos, un espacio público en homenaje a un dirigente político. "Es muy fácil correr hacia dónde va el viento. Lo difícil es defender la política profesional, la de quienes han administrado y demostrado capacidad de gestión", expresó el Gobernador.

emi maipu La Escuela Técnica 4-270 fue nombrada "Alejandro Bermejo". Alfredo Cornejo y Matías Stevanato resaltaron al exintendente maipucino, quien falleció en 2023.

Por su parte, Stevanato aseguró que "vale oro", por lo que significa para la comunidad, lograr la inauguración del espacio. Junto a esto, resaltó que el menor de los Bermejo fue el mejor intendente del departamento.

Asimismo, resaltó que la sociedad pide un trabajo conjunto más allá de los colores políticos. "En octubre pasaron las elecciones y esa misma semana el Gobernador me convocó para que firmáramos un convenio que iba a beneficiar a miles de maipucinos por las laterales de la Ruta 7. Nos pusimos a trabajar en eso", señaló.

En el homenaje también estuvieron presentes el vicerrector de la UNCuyo, Gabriel Fidel; el intendente de Junín, Mario Abed; el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; los ex intendentes Adolfo Bermejo y Francisco ”Chiqui” García y familiares de Bermejo.