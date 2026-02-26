Minutos después de la sanción del Senado, Javier Milei promulgó el acuerdo entre el Mercosur y la UE

Así lo confirmó el Canciller, Pablo Quirno , vía X. “El Presidente @JMilei acaba de firmar el Decreto promulgando la Ley de aprobación del Acuerdo Mercosur-UE, siendo el primer país del Mercosur en promulgarla. Esta promulgación permite a la Comisión Europea aprobar la aplicación provisoria del Acuerdo Mercosur-Unión Europea. La Argentina será próspera”, comentó el funcionario.

El Gobierno comunicará formalmente a los depositarios del pacto, entre ellos el gobierno de Paraguay (que ejerce la presidencia pro tempore) y la Secretaría General del Consejo Europeo en Bruselas— que la Argentina ya cumplió con todos los procedimientos legales internos para la aplicación del tratado.

El objetivo de la Casa Rosada es que se apliquen de la manera más rápida posible las nuevas reglas de juego para el comercio entre los bloques regionales. En primer término, debe publicarse en el Boletín Oficial de este viernes.

Si bien en el Gobierno buscaban “ser los primeros” en el continente de sancionar el entendimiento, el Congreso uruguayo se adelantó y lo votó antes. El presunto apuro obedece a las presuntas ventajas competitivas de aquellos países que tienen el acuerdo listo con el objetivo de avanzar con las reservas en los cupos de exportación para los distintos productos alcanzados en el tratado.

El comunicado del Gobierno sobre el acuerdo entre el Mercosur y la UE

En un comunicado publicado en X, la gestión libertaria ponderó la votación del Senado: “La Oficina del Presidente celebra la aprobación del Congreso de la Nación al Acuerdo de Asociación entre el MERCOSUR y la UNIÓN EUROPEA, un paso fundamental para fortalecer la inserción internacional de la Argentina y consolidar un marco de cooperación estratégica con uno de los principales bloques económicos del mundo”.

Para el Ejecutivo, “este acuerdo representa una oportunidad para promover el desarrollo económico, ampliar el acceso a los mercados, generar condiciones favorables para la inversión y fortalecer la competitividad de los sectores productivos, en un marco de reglas claras, previsibilidad y mayor integración”.

“Asimismo, constituye un avance significativo en el fortalecimiento institucional y en la consolidación de una relación internacional basada en la cooperación, la confianza y el beneficio mutuo, contribuyendo al crecimiento sostenible de la Nación”, consideraron desde la Casa Rosada, donde le agradecieron “a los legisladores que acompañaron esta sanción y expresa su deseo de que los Congresos de los demás países miembros avancen en su aprobación con la misma celeridad, a fin de permitir la pronta entrada en vigor de este Acuerdo estratégico”.