Un jubilado chaqueño deberá ir a juicio por publicaciones en Facebook contra Javier Milei y José Luis Espert

El juez federal Fernando Marcelo Machado Pelloni desestimó la solicitud de suspensión de juicio a prueba presentada por Daniel Vera, un jubilado de la localidad chaqueña de Resistencia, y habilitó el debate oral y público que determinará si las publicaciones que realizó en Facebook constituyen delitos o ejercicio legítimo de la libertad de expresión.

El caso se remonta a noviembre de 2024, cuando la brigada de ciberpatrullaje de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detectó una serie de publicaciones en un grupo de Facebook vinculado a la causa palestina. La cuenta pertenecía a Vera, quien operaba bajo el seudónimo "Elpidio Sánchez". Allí había compartido imágenes del presidente Javier Milei , del entonces diputado José Luis Espert y de los periodistas Eduardo Feinmann, Jonatan Viale y Luis Majul, con un punto rojo en la frente, junto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Una de las publicaciones incluía la frase "como a ratas hay que cazarlos y eliminarlos", acompañada de un enlace sobre soldados israelíes acusados de crímenes de guerra.

El 2 de julio de 2025, el juez federal Ariel Lijo ordenó allanar el domicilio de Vera en Resistencia. En el procedimiento se secuestraron computadoras, discos externos y pendrives, además de cinco armas de aire comprimido y una colección de cuchillos.

Vera pasó dos días detenido en una comisaría, una semana bajo prisión preventiva y, desde el 11 de julio de 2025, cumple arresto domiciliario, tras la intervención del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura del Chaco, que denunció irregularidades en el procedimiento.

Los cargos que pesan sobre el jubilado son: amenazas reiteradas e incitación a la persecución o al odio, con la agravante de discriminación. Su defensa, encabezada por el abogado Ignacio Funes Peralta, sostuvo que se trata de una persecución política y que ninguna de las publicaciones constituyó una amenaza directa ni explícita, ni mediada por dolo concreto.

Durante una entrevista radial, Vera declaró que está detenido por tres publicaciones contra Milei "que la justicia considera amenaza de muerte, y también por antisemitismo, por publicaciones contra el genocidio del pueblo palestino". En respaldo del pedido de probation, su defensor argumentó que el imputado carece de antecedentes penales y que, en caso de condena, la pena sería de ejecución condicional. Asimismo, ofreció una suma de dinero como reparación y se comprometió a realizar tareas comunitarias en las cercanías de su domicilio en Resistencia.

Por su parte, la querella que representa al periodista Eduardo Feinmann se mostró a favor de conceder el beneficio y, además, de que el dinero ofrecido fuera donado a una entidad de bien público.

No obstante, la fiscalía sostuvo que los hechos revisten una gravedad que exige un pronunciamiento judicial público, y que resulta necesario determinar ante la ley y la sociedad si Vera actuó en ejercicio de su libertad de expresión o si cometió los delitos que se le imputan. La postura fue respaldada por el juez Machado Pelloni, quien fijará en los próximos días la fecha del debate, instancia en la que se establecerá si las publicaciones del imputado superaron los límites de la libertad de expresión.