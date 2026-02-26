La drástica medida del Gobierno contra ATE por un paro en medio de las paritarias

En medio de las negociaciones paritarias con los gremios estatales, el Gobierno de Mendoza anunció una drástica medida contra ATE ante el anuncio de un paro en el sector salud en plena instancia de discusión salarial.

Este jueves se realizó una audiencia entre los miembros paritarios del Ejecutivo provincial y el gremio ATE que representa a los trabajadores del régimen 15 Salud. En esta reunión las autoridades provinciales tomaron conocimiento de que la entidad notificó la realización de un paro para este viernes 27 de febrero, jornada en la cual se realizarán medidas de fuerza a nivel nacional en contra de la votación de la ley de reforma laboral en el Senado.

Desde el Gobierno se consideró que dicha conducta constituye una violación flagrante al principio de buena fe negocial y al deber de mantener la paz social durante el proceso de concertación colectiva en curso.

Al mismo tiempo, advirtieron que la medida comunicada no respetaría los plazos legales de antelación establecidos por la normativa vigente para su implementación. Esta situación se ve agravada por el hecho de que la acción anunciada involucra servicios de carácter esencial, cuyo normal funcionamiento resulta imprescindible para garantizar la atención de la población.

El Poder Ejecutivo solicitó formalmente la inmediata intervención de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo, en su carácter de autoridad de aplicación, a fin de que evalúe la legalidad de la medida de fuerza comunicada.

En este sentido, los representantes del Gobierno provincial requirieron que no se fije fecha de cuarto intermedio hasta tanto la autoridad competente resuelva la cuestión planteada y se restablezcan las condiciones necesarias que permitan el avance responsable y ordenado de la negociación colectiva.

Rechazo de ATE a la propuesta salarial

Desde ATE manifestaron que rechazaron la propuesta de aumento salarial llevada por el Gobierno provincial a la mesa paritaria que consitía en un 7% para la primera mitad del año.

A su vez, rechazaron la medida anunciada por el Gobierno. "Repudiamos la decisión política del Poder Ejecutivo de suspender de manera unilateral las próximas audiencias, como represalia a la participación de ATE en la jornada de PARO y movilización convocada para este viernes 27 de febrero, en rechazo de la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares", expresó la conducción del gremio.

"Ratificamos nuestra lucha colectiva en defensa de los derechos de los trabajadores y exigimos a la Subsecretaría de Trabajo que se expida con la misma celeridad sobre las serias denuncias que presentamos", agregaron.