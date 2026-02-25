El Gobierno sale a cubrir la vacante de un funcionario que renunció por manejar ebrio

El Gobierno de Mendoza convocó a un concurso público para cubrir un cargo de director del Ente de la Movilidad Provincial ( EMOP ) . Se trata de un puesto que ha quedado vacante desde la renuncia de Jorge Teves, ex presidente del ente de control que renunció hace un año luego de dar positivo en un control de alcoholemia mientras manejaba en Godoy Cruz.

A través de la Resolución Nº 102, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial convocó a un concurso para cubrir el cargo de director vocal del EMOP .

En los fundamentos de la medida advierten que la medida se adopta por pedido del Subsecretario de Transporte a raíz de la vacancia del cargo de presidente del ente y la próxima finalización de los mandatos de los directores vocales en septiembre de este año.

El cargo en el directorio del EMOP está vacante desde hace un año a raíz de la renuncia de Jorge Teves , quien ocupaba el puesto de presidente del organismo. En enero de 2025 presentó su dimisión luego de dar positivo en un test de alcoholemia en un control de tránsito en la Avenida San Martín de Godoy Cruz.

El funcionario manejaba un vehículo oficial durante la madrugada del 17 de enero de 2025 y el test de alcoholemia arrojó que conducía con 1,02 gramos de alcohol por litro de sangre, más del doble de lo permitido por la Ley de Tránsito.

La Ley N° 7412, modificada por Ley N° 9051, dispone que la dirección del EMOP será ejercida por un Directorio integrado por 3 miembros ejecutivos, de los cuales uno será el Presidente y dos Vocales.

Actualmente el directorio del EMOP tiene dos integrantes. La abogada Agustina Llaver quien era la vicepresidenta y quedó a cargo del organismo, tras la renuncia de Teves. Mientras que el ex senador radical Lucas Quesada también ocupa un puesto de director. Ambos funcionarios concluyen su mandatos de cuatro años en septiembre de este año.

Los postulantes que pretendan cubrir el cargo de Director Vocal del EMOP deberán contar con antecedentes técnicos y profesionales acreditados en materia de servicios públicos, preferentemente de las Ciencias Económicas, Sociales, de la Agrimensura y de la Ingeniería. Deberán ser argentinos nativos o por opción, con residencia en la provincia de Mendoza.