El Gobierno confirmó la fecha de cobro de los estatales mendocinos
Informaron que esta semana estarán depositados los sueldos del mes de febrero de los empleados estatales.
El Gobierno de Mendoza informó este miércoles la próxima fecha de cobro de los estatales. Los empleados públicos de la provincia tendrán depositados los sueldos del mes de febrero este viernes.
A través de un comunicado oficial en redes sociales, desde el Ejecutivo provincial informaron que el próximo viernes 27 de febrero, los empleados estatales tendrán depositado su sueldo.
La fecha de cobro de los estatales se realiza habitualmente el último día hábil del mes, que coincide con este viernes.
Vale recordar que el Gobierno y los gremios que representan a los trabajadores estatales se encuentran en plena instancia de negociación paritaria.