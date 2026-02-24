Qué oferta de aumento salarial presentó el Gobierno a los médicos estatales de Mendoza

El Gobierno Provincial siguió este martes la ronda de paritarias con los distintos gremios de la provincia. Además del gremio de docentes y celadores -quienes rechazaron la oferta propuesta el viernes pasado- este martes fue el turno de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) , quienes rápidamente rechazaron de plano la propuesta de aumento salarial que realizó el Poder Ejecutivo.

La reunión se dio esta mañana en la Subsecretaría de Trabajo entre ambas partes, con una oferta que ha sido la misma para todos.

En este caso, el Gobierno ofreció un aumento del 7% para este primer semestre, distribuidos en un 5% para el mes de marzo y un 2% para mayo, con base de cálculo al mes de diciembre del 2025.

Claudia Iturbe, secretaria general de Ampros, señaló que el sindicato rechazó la propuesta "porque está completamente por debajo de la inflación".

En este sentido, sostuvo que "se trata de menos de un 2% de aumento mensual, cuando sabemos que la inflacion será mucho mayor. Además, no se ha tenido en cuenta de la pérdida del poder adquisitivo desde el 2020 hasta la actualidad, que terminó blanqueando (Alfredo) Cornejo el año pasado con el aumento del 40% de sueldo que tuvieron los funcionarios".

Además, sostuvo "más alla de pedir la recomposición de todo lo perdido, esto afecta al acceso a la salud pública. Es el unico ministerio (ndr: el de Salud) que tiene mas de 2.000 profesionales en negro, con población a cargo. Sobre eso no hay propuesta", marcó.

Marcela Mora, secretaria gremial de Ampros, agregó que "la realidad es que el 7% ofrecido para el primer semestre es un llanto, ya que se trata de un porcentaje muy magro. Ello significa en un profesional de la salud que recién inicia sólo $12.000 por mes. No alcanzamos a comprar ni un kilo de carne económica", cerró.