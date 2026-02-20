Jubilados Anses marzo 2026: quiénes cobran primero el aumento y en qué fecha

El aumento de marzo 2026 para los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses) ya tiene fechas de acreditación definidas. El calendario establece qué beneficiarios cobrarán primero el haber actualizado y cómo se organiza el esquema según la terminación del DNI.

El incremento es del 2,9%, en línea con el IPC de enero. Con esta actualización, la jubilación mínima asciende a $369.636,78. Si se confirma el bono extraordinario de hasta $70.000 —aún pendiente de oficialización— el haber total podría alcanzar los $439.636,78 para quienes perciben la mínima.

Más allá del porcentaje de suba, el dato central para los beneficiarios es el orden de pago.

Como ocurre cada mes, los primeros en percibir el haber actualizado serán los jubilados y pensionados que cobran la mínima. El cronograma comienza el 9 de marzo y se organiza según la terminación del DNI.

Para verificar en qué fecha cobran el aumento los jubilados hay que ingresar a la página web de Anses o a la aplicación Mi Anses.

DNI terminado en 0: 9 de marzo

DNI terminado en 1: 10 de marzo

DNI terminado en 2: 11 de marzo

DNI terminado en 3: 12 de marzo

DNI terminado en 4: 13 de marzo

DNI terminado en 5: 16 de marzo

DNI terminado en 6: 17 de marzo

DNI terminado en 7: 18 de marzo

DNI terminado en 8: 19 de marzo

DNI terminado en 9: 20 de marzo

Este grupo concentra la mayor cantidad de beneficiarios y abre el calendario mensual con el haber ya actualizado.

Cuándo cobran los jubilados que superan la mínima

Los jubilados con haberes superiores al mínimo comenzarán a cobrar en la segunda etapa del cronograma, que se extiende hasta el 30 de marzo.

Las fechas establecidas por terminación de DNI son:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

De esta manera, el calendario distingue claramente entre quienes perciben la mínima y quienes superan ese haber.

Cómo consultar la fecha exacta de cobro

Los jubilados y pensionados pueden verificar su fecha precisa de acreditación a través de la web oficial de Anses o mediante la aplicación Mi Anses, ingresando con CUIL y clave de la Seguridad Social.

El organismo mantiene el criterio habitual: primero se acreditan las jubilaciones mínimas y luego las superiores. Con el aumento confirmado, marzo comenzará con los primeros pagos el 9 y se completará el esquema hacia fin de mes.