Anses confirmó quiénes cobran este viernes 20 de febrero
La Anses avanza con el calendario de febrero y este viernes 20 de febrero paga jubilaciones mínimas, AUH y otras asignaciones según la terminación del DNI.
Este viernes 20 de febrero se completa una nueva jornada del cronograma oficial con el pago a jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y cuyos documentos finalizan en 8 y 9. Con esta acreditación, el organismo avanza con los depósitos previstos para el mes y mantiene el esquema escalonado habitual.
En cuanto a las asignaciones, la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo se depositan a titulares con DNI terminado en 7, mientras que la Asignación por Embarazo corresponde a beneficiarias con documento finalizado en 6. Como sucede cada mes, los montos se acreditan directamente en las cuentas bancarias declaradas, por lo que no es necesario concurrir el mismo día a la sucursal.
Además, continúan los pagos de prestaciones que no requieren tener en cuenta la terminación del documento. Las Asignaciones de pago único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento, junto con las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, permanecen disponibles para todos los beneficiarios dentro del período establecido por la Anses.
El organismo recuerda que los titulares pueden consultar fecha y lugar de cobro a través de la web oficial o desde la aplicación Mi Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.