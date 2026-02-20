Anses confirmó quiénes cobran este viernes 20 de febrero

La Anses avanza con el calendario de febrero y este viernes 20 de febrero paga jubilaciones mínimas, AUH y otras asignaciones según la terminación del DNI.

Anses avanza con el calendario de pagos de febrero para jubilaciones mínimas y asignaciones.

La Anses continúa con el calendario de pagos de febrero y detalló qué jubilados, pensionados y titulares de asignaciones reciben hoy sus haberes según la terminación del DNI.

Este viernes 20 de febrero se completa una nueva jornada del cronograma oficial con el pago a jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y cuyos documentos finalizan en 8 y 9. Con esta acreditación, el organismo avanza con los depósitos previstos para el mes y mantiene el esquema escalonado habitual.

En cuanto a las asignaciones, la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo se depositan a titulares con DNI terminado en 7, mientras que la Asignación por Embarazo corresponde a beneficiarias con documento finalizado en 6. Como sucede cada mes, los montos se acreditan directamente en las cuentas bancarias declaradas, por lo que no es necesario concurrir el mismo día a la sucursal.

anses aplicacion web locales (3).JPG Los haberes se depositan en las cuentas declaradas y permanecen disponibles para su extracción. ALF PONCE MERCADO / MDZ Además, continúan los pagos de prestaciones que no requieren tener en cuenta la terminación del documento. Las Asignaciones de pago único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento, junto con las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, permanecen disponibles para todos los beneficiarios dentro del período establecido por la Anses.