Anses deposita un jugoso bono para este grupo de personas: los requisitos

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) informó que, en el mes de febrero de 2026, muchos beneficiarios de sus programas empezarán a recibir montos más altos tras la aplicación de la fórmula de movilidad que ajusta prestaciones en función de la inflación y con un bono interesante.

La actualización impacta especialmente en quienes cobran ciertas asignaciones, en particular la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad ( AUH por Discapacidad).

Con el incremento del 2,85%, determinado por los datos de inflación analizados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el monto total de la AUH por Discapacidad quedó fijado en $420.354 para febrero de 2026. Este importe representa la suma completa antes de retenciones mensuales.

De ese total, Anses liquida directamente el 80% cada mes, lo que equivale a más de $336.000 mensuales. El 20% restante se retiene hasta que el beneficiario presente la Libreta de la AUH, un trámite obligatorio que acredita los controles educativos y de salud de los hijos.

La AUH por Discapacidad está dirigida a familias que cumplen ciertos requisitos. Pueden recibir este beneficio quienes:

Sean argentinos o extranjeros con al menos dos años de residencia en el país.

Mantengan los datos personales y del grupo familiar actualizados en el sistema de Anses.

Tengan hijos con discapacidad a cargo (sin límite de edad), siempre que cuenten con la autorización para el cobro emitida por el organismo.

Además, el trámite para recuperar el 20% retenido de la AUH —y así cobrarlo en su totalidad— debe gestionarse antes del 31 de marzo de 2026 a través del portal Mi Anses.

Calendario de pagos de febrero

Anses también confirmó el cronograma de pagos para el mes, que se organiza según la terminación del DNI de cada titular:

DNI terminados en 0 a 4: 9 al 13 de febrero (iniciado antes de los feriados).

DNI terminados en 5 a 9: 18 al 24 de febrero, luego de la reanudación del cronograma tras el fin de semana largo por Carnaval.

Antes de retomar este calendario, el organismo había suspendido los depósitos debido a los feriados de Carnaval, pero los pagos se reactivaron para continuar con los haberes de febrero.

Además, este incremento no solo afecta a la AUH por Discapacidad, sino también a otras prestaciones sociales y jubilaciones, que también experimentan subas automáticas en función de la misma metodología de cálculo.