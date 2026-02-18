Anses: en marzo las prestaciones subirán 2,9% por inflación de enero

Anses aplicará un nuevo aumento a jubilaciones, pensiones, asignaciones del SUAF y AUH en el tercer mes del año.

Las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tendrán en marzo de 2026 un aumento del 2,9%, en línea con el dato de inflación de enero informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La actualización se aplicará bajo la fórmula vigente establecida en el Decreto 274/2024, que dispone ajustes mensuales tomando como referencia el índice de precios de dos meses atrás. El mecanismo busca acompañar la evolución de los precios con una periodicidad mensual, aunque con un desfasaje de dos meses respecto del dato inflacionario que se utiliza como base.

Cómo quedan los principales montos de Anses Con el aumento del 2,9%, la jubilación mínima pasará de $359.254 en febrero a $369.672 en marzo. En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el haber se actualizará de $287.403 a $295.738. Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez subirán de $251.478 a $258.771. A este número, deberá sumarse el refuerzo complementario de $70.000.

En cuanto a las asignaciones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) en su 80% mensual se incrementará de $103.277 a $106.272. La Asignación por Hijo del sistema SUAF pasará de $64.554 a $66.426, mientras que la asignación por hijo con discapacidad se actualizará de $210.186 a $216.281.