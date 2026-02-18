Anses retoma el calendario de pagos tras Carnaval: quiénes son los primeros en cobrar

Tras el receso por Carnaval, la Anses reanuda el cronograma de pagos este miércoles 18 de febrero y detalló qué beneficiarios serán los primeros en cobrar según el DNI.

La Anses retoma los pagos tras el receso por Carnaval con el calendario habitual.

Tras el receso por los feriados de Carnaval, la Anses vuelve a activar el calendario de pagos este miércoles 18 de febrero. Jubilados, pensionados y titulares de asignaciones podrán cobrar nuevamente según la terminación del DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) reanuda su calendario de pagos luego de la pausa administrativa por Carnaval. Como ocurre cada mes, los haberes se depositan de forma escalonada para ordenar la atención bancaria y evitar aglomeraciones.

Créditos Anses Jubilados - Interna 1 Los haberes se depositan en cuenta bancaria y permanecen disponibles según los plazos del sistema financiero. Anses Quiénes cobran primero tras el feriado De acuerdo con el cronograma oficial, el miércoles 18 de febrero cobran:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: DNI terminados en 5.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 5.

Asignación por Embarazo: DNI terminados en 4.

Asignación por Prenatal y Asigación por Maternidad: DNI terminados en 6 y 7. Los montos se acreditan en las cuentas bancarias declaradas, por lo que no es necesario concurrir el mismo día del cobro.

Beneficios que no requieren terminación de DNI Algunas prestaciones se abonan sin tener en cuenta el número de documento. En estos casos, los beneficiarios pueden cobrar en las fechas establecidas sin restricciones: