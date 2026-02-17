Baja de pensiones: por qué pueden suspenderlas y cómo evitarlo tras la nueva ley

La actualización del sistema de control sobre las pensiones no contributivas puso al Certificado Único de Discapacidad (CUD) en el centro de las consultas de miles de beneficiarios. Con la entrada en vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad y su reglamentación, se modificaron los mecanismos de fiscalización y se sumaron instancias de revisión antes de suspender o cancelar el beneficio que paga Anses .

A partir de este esquema, la Secretaría Nacional de Discapacidad puede realizar auditorías cuando lo considere necesario. Sin embargo, el procedimiento contempla mayores garantías: antes de interrumpir el pago, el titular debe ser notificado y tiene derecho a presentar un descargo para que su situación sea revisada.

Entre los motivos que pueden derivar en la suspensión o cancelación de una pensión figuran no presentarse a citaciones médicas o socioeconómicas, tener datos personales desactualizados que impidan recibir notificaciones, no entregar la documentación solicitada o cobrar el beneficio de manera indebida por incompatibilidades no declaradas.

También puede verse afectado el cobro si la persona permanece fuera del país durante tres meses consecutivos sin registrar ingresos a la Argentina, si no percibe la pensión durante el mismo período sin justificarlo, o si se produce el fallecimiento del titular, una renuncia voluntaria o la incompatibilidad con otra jubilación o pensión .

Uno de los puntos más consultados es la acreditación de la discapacidad. La reglamentación establece que no contar con el CUD vigente puede impedir demostrar la condición cuando corresponda, por lo que tenerlo actualizado pasa a ser un factor clave en el nuevo esquema.

El CUD y la documentación médica quedan bajo revisión en el nuevo régimen de pensiones, con verificación de requisitos caso por caso.

El CUD es el certificado que debe ser renovado anualmente. El proyecto de ley busca eliminar la renovación en determinados casos Foto: Archivo

Un nuevo régimen y el rol del CUD

La Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad creó la Pensión no Contributiva por Discapacidad para la Protección Social, un régimen que reemplazará de forma progresiva a las pensiones actuales. El Decreto 84/2026 dispone la conversión automática de los beneficios vigentes, siempre que se verifique el cumplimiento de los requisitos exigidos.

Aunque cada pensión será evaluada según la normativa con la que fue otorgada, desde Anses señalaron que el CUD vigente es necesario para demostrar la discapacidad dentro del nuevo régimen. Por eso, quienes no lo tengan deben tramitarlo y quienes ya lo poseen deben controlar su fecha de vencimiento.

Además, los titulares deben mantener actualizado el Certificado Médico Oficial (CMO). No se trata de una exigencia nueva, sino de un requisito administrativo que ya formaba parte de los procedimientos.

Qué requisitos se deberán cumplir

Con el nuevo régimen, los beneficiarios deben acreditar la discapacidad mediante CUD vigente, no percibir otra prestación incompatible, aprobar la evaluación socioeconómica y mantener residencia efectiva en el país.

En caso de empleo formal, el beneficio es compatible siempre que los ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos. La Secretaría Nacional de Discapacidad realizará verificaciones administrativas para confirmar que se cumplan estas condiciones.

Para reducir el riesgo de interrupciones en el pago, se recomienda mantener actualizados los datos personales y de contacto, responder a las notificaciones oficiales y gestionar o renovar el CUD cuando corresponda. También es importante consultar el estado del trámite si la pensión se encuentra en proceso de otorgamiento. Además, quienes accedieron al beneficio bajo normativas anteriores que no exigían el certificado no necesariamente lo perderán, aunque cada caso será evaluado de forma individual.