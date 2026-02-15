El clásico argentino que podés ver gratis en YouTube y te deja pensando

Elegir una película para ver sin pagar una suscripción extra (ahora que Magis TV dejó de funcionar en Argentina ) puede ser más difícil de lo que parece. Entre tantas opciones, a veces lo mejor es volver a un clásico . En YouTube está "Los tallos amargos", una joya del cine argentino que mantiene intacto su poder para incomodar, enganchar y dejar una sensación rara cuando terminan los créditos.

Aunque está filmada en blanco y negro, su atmósfera y su tensión siguen siendo tan poderosas que ese detalle termina sumando carácter en lugar de restarle atractivo.

La historia sigue a Alfredo Gasper, un periodista frustrado, cansado de un trabajo que no le da ni prestigio ni plata. Vive apretado por las deudas y por esa idea fija de "ser alguien", de sentirse importante. En ese estado aparece una propuesta que parece una salida: asociarse con un inmigrante húngaro para montar una academia de periodismo por correspondencia.

El negocio, en realidad, es una estafa tan simple como efectiva. Y cuando empieza a entrar dinero, también empieza a crecer algo peor.

Ahí es donde la película se vuelve adictiva. Porque no va solo por el lado del "golpe" o del engaño, sino por lo que pasa en la cabeza del protagonista: la sospecha, la culpa, la ambición y esa sensación de que todo puede explotar en cualquier momento. El relato avanza con una estructura fragmentada, con recuerdos y momentos que parecen pesadillas, y construye un clima cada vez más oscuro, cercano al mejor cine negro .

La película disponible en YouTube tiene a Carlos Cores como un periodista atrapado entre deudas, ambición y paranoia.

Esta película te engancha desde el principio

Parte del encanto está en cómo está filmada. La fotografía de Ricardo Younis, una de las más celebradas del cine argentino, potencia el clima opresivo de la historia, mientras la música de Astor Piazzolla acompaña esa tensión con una identidad inconfundible. El resultado es una película que, incluso hoy, se siente moderna por su atmósfera y por la manera en que construye suspenso.

Si te interesan las historias de ambición y caída, los policiales psicológicos o el cine argentino que no se parece a nada “de manual”, Los tallos amargos es una gran elección para descubrir en YouTube. No necesita efectos ni velocidad: te atrapa por el clima, por lo que sugiere y por cómo te mete en la mente de su protagonista.

Para ver la película hacé clic acá.