Netflix sube tres películas de Wes Anderson para salir de la monotonía

Netflix acaba de presentar en su oferta tres películas de Wes Anderson , un acontecimiento que celebra la filmografía ineludible de un tipo que hace comedia negra con tragedias imposibles, muy buena música de fondo y personajes que están rotos pero siempre muy bien vestidos por Marc Jacobs.

En sus casi 30 años de carrera, Wes Anderson ha cultivado un estilo distintivo. Recurre a la estética vintage, paletas de colores meticulosamente compuestas y un trabajo de cámara idiosincrásico. Esto hace que las obras del director ganador del Óscar sean reconocibles al instante.

Netflix ya ofrece varias películas de Wes Anderson, y ahora se han añadido tres más. De ellas va esta crónica con detalles que aumentan el carácter mítico del cine alternativo que devino inspiración en Hollywood.

De la flamante tríada ya disponible en el servicio de streaming de Netflix podría decirse que es un pack de lo mejor que ha filmado Wes Anderson, una lista caprichosa e ideal para este escriba.

Wes Anderson se inició como el "ñiño" maldito del cine independiente: luego demostró que no era ni tan niño ni tan independiente.

Este es el presente de Netflix, una opción que invita a descubrir un modo de escritura, actuaciones, escenografías y hallazgos estéticos.

1- The Darjeeling Limited (Viaje a Darjeeling).

2- The French Dispatch.

3- The Royal Tenenbaums.

netflix películas comedia The Royal Tenenbaums o cómo fracasó la psicología y todo intento sensato. Delirio total, decadencia imperial.

Wes Anderson

La puntería de los curadores de Netflix encargados de mejorar la calidad de su catálogo con Wes Anderson no era una audacia, sino más bien una actualización obligada.

Hoy, en el Design Museum de Londres se presenta una muestra del cineasta llamada "Bienvenidos al Parque de Atracciones".

El mundo del director Wes Anderson atrae multitudes al museo. Más de 700 objetos reúnen la labor cinematográfica del director a través de guiones gráficos originales, polaroids, bocetos, pinturas, cuadernos manuscritos, marionetas, modelos en miniatura, docenas de trajes usados por personajes.

La muestra también presenta la proyección de "Bottle Rocket", el primer cortometraje de Wes Anderson creado en 1993.

Wes Anderson Netflix Wes Anderson en el Museo del Diseño de Londres ©Matt Alexander/PA Media Assignments.

Netflix

Una de las películas de Wes Anderson que desde hace pocas horas está subida a Netflix es "The Darjeeling Limited (Viaje a Darjeeling)".

Es una road movie que, como demanda el género, presenta particularidades exóticas en el guión, un trabajo que en este caso comparte el director con uno de los actores, Jason Schwartzman, y uno de los hijos de Francis Ford Coppola, el inquieto Roman (inolvidable en su serie "Mozart in the jungle", con Gael García Bernal).

En este caso, el viaje es por ferrocarril y por la India, una India en la que Wes Anderson reversiona lo pintoresco. En la historia tres hermanos comparten un reencuentro obligado por la muerte del patriarca y a poco andar saben que están desconectados entre ellos, cada uno en la suya, que es la de siempre y la que todos reconocen desde los tiempos idos de la infancia.

Encuentran a su madre y lo que se supone es el final de este reencuentro fraternal, se transforma, gira, muta y disparara al trío en esa aventura a la que se llama vida.

Encuentran la tragedia, la inmensidad de la simpleza y la complicación de crecer.

Es horrible contar lo que tratan las películas pero hay casos en que hacerlo puede entusiasmar a otros. Es horrible contar lo que tratan las películas pero hay casos en que hacerlo puede entusiasmar a otros.

Intentamos evitar el proselitismo pero instamos, si no es molestia, a firmar el libro de visitas de esta película.

netflix películas wes anderson

Actores

La gran joya del tesoro al que referimos en esta ocasión es "The Royal Tenenbaums", que también es conocida como "Los excéntricos Tenenbaums". Una familia freak pero con onda, una reunión de actores que entendieron un guión original muy desafiante para sus profesiones.

Toda familia es el mundo reducido a una mínima expresión. Y somos eso, venimos de ahí, nos respalda ese relato, nos une la sangre. Nadie está fuera.

Y los Tenembaums son familia, pero de lo más disfuncional y absurdo que conozcamos. Es un registro que persigue a todos sus integrantes que transitan en fuga de esa familia, a la que no pueden reinventar. Apenas si les queda espacio para renegar, no mucho más.

OWEN WILSON SE QUISO QUITAR LA VIDA. AL ACTOR LE COSTÓ MUCHO SUPERAR UNA RUPTURA.

Owen Wilson

La increíble historia convoca a una serie de actores que apabulla en la mera anotación: Danny Glover, Gene Hackman, Anjelica Huston, Bill Murray en gran perfomance, Gwyneth Paltrow, Ben Stiller, Luke Wilson y Owen Wilson (colaboró con el guión).

El clan Tenenbaum de la ciudad de Nueva York es capaz de helar la sangre a cualquiera. El patriarca de la familia, Royal Tenenbaum, es un abogado despiadado que abandonó su hogar, su esposa y sus prodigiosos hijos hace unos 30 años y ahora intenta de repente reavivar la felicidad familiar, que se había desvanecido hace tiempo.

Apurado económicamente, lo han echado del hotel donde se alojaba desde la separación. Su esposa, Etheline, ha encontrado la plenitud como empleada municipal y ni se le ocurriría compartir su hogar y su vida con su imprudente exmarido, sobre todo porque está a punto de casarse con Henry, su contable negro. Solo con mentiras persistentes puede Royal ablandar su corazón: él afirma padecer cáncer de estómago y morirá si ella no lo deja volver a vivir con ellos.

No solo Royal, sino también los niños prodigio fracasados Richie, Chas y Margot regresan a casa de sus padres, un imponente edificio de ladrillo rojo lleno de los sueños de infancia de los antiguos genios.

El favorito de su padre, el tenista profesional Richie, regresa de sus cruceros, en los que se embarcó tras sufrir una crisis nerviosa en la cancha de tenis. Su tímida hermana Margot aparentemente ha corrido la misma suerte y, al igual que Richie, sufre de un amor fraternal no correspondido.

Mucho antes de graduarse del instituto, Margot demostró un talento digno del Premio Pulitzer como dramaturga. Pero en lugar de escribir, la talentosa joven permanece en un matrimonio infeliz con el pálido psicoanalista Raley St. Clair. Ni su marido ni su amor de la infancia, Eli Cash, un exitoso autor de novelas del oeste con quien Margot mantiene una aventura, logran animarla, y mucho menos su hermano Chas, quien ha alcanzado el éxito como corredor de bolsa y lucha por llegar a fin de mes como padre soltero de dos hijos pequeños.

Esta es la Nueva York que el neoyorquino de adopción Wes Anderson y su coguionista Owen Wilson imaginaron tras décadas de leer "The New Yorker".

En el mundo de los genios fracasados, aparentemente pensaban, todo es posible. En el mundo de los genios fracasados, aparentemente pensaban, todo es posible.

Mientras que Richie Tenenbaum lleva la camiseta de tenis metida bajo una elegante chaqueta de traje, su hermano Chas, quien recientemente perdió a su esposa, debe aparentar haber perdido toda esperanza. Por eso Anderson le regala un chándal rojo, y solo una vez, en un funeral, el rojo se cambia por un respetuoso negro.

Si bien tejer tramas en torno a personajes ya creados puede ser un método probado, aquí la uniformidad exagerada convierte a los protagonistas en caricaturas unidimensionales. A pesar de su apariencia poco convencional, Gwyneth Paltrow muestra cierta facilidad para lo poco favorecedor, retratando toda la película con una única expresión.

Esta comedia escandalosamente descarada roza el buen gusto con desenfreno, atacando a los ricos, los talentosos, los deprimidos, los suicidas, las mujeres, los negros y los escritores.

Los personajes se comportan de forma egoísta y tonta, pero siguen siendo todo menos compasivos. Los esfuerzos del temerario Royal resultan conmovedoramente ingenuos, creando una mezcla de exuberancia, hipocresía y calidez, mientras que los niños prodigio cultivan la insatisfacción y la decepción, y Bill Murray, como un analista asediado, desarrolla rasgos cómicamente dramáticos.

Es horrible contar películas, ya lo mencioné, pero es más horrible perderse las buenas.