Netflix: 3 series al estilo nórdico para este fin de semana largo que la crítica ama y pasaron desapercibidas

Son producciones con pocos capítulos que se pueden terminar en pocos días y los especialistas destacaron sus escenas llenas de tensión.

Las películas nórdicas son la nueva moda. La mayoría de sus producciones presentan una ruptura con la imagen de la sociedad perfecta y nos acerca a historias repletas de corrupción, secretos oscuros y crímenes brutales, que nos generan tensión y curiosidad. Para que no te quedes fuera de esta moda, te presentamos 3 series de Netflix para ver el fin de semana largo.

La primera producción que te recomendamos es Los Asesinatos de Åre que fue estrenada en 2025 y está basada en una novela. El protagonista es un detective de Estocolmo que decide trasladarse a un pueblo pequeño, aunque acaba investigando crímenes que las autoridades locales decidieron ignorar. La crítica destacó sus visuales y el ritmo pausado pero asfixiante de cada uno de sus episodios.

Otra serie es La cúpula de cristal, unas de las propuestas más recientes de Suecia. Esta nos presenta a una criminóloga que regresa a su ciudad natal, luego de descubrir un fuerte trauma personal. Los especialistas la amaron porque juega mucho con el suspenso psicológico y la idea de que en los pueblos pequeños circulan muchos secretos.

Por último, se encuentra Fallet. Este thriller nórdicose burla un poco del género policiaco. En este caso, se presenta a dos detectives que deben colaborar para resolver un asesinato en un pueblo llamado Norrbacka. Lo que llamó la atención entre analistas de cine fue el guion repleto de chistes pero que mantiene el misterio y la tensión.